Михаил Галактионов: У «Локомотива» интересный проект, все идет в правильном направлении. Прошу не обращать внимание на недостоверную информацию. Телодвижений за спиной нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможных переговорах с другими клубами.

Ранее сообщалось, что специалист интересен ЦСКА.

– Если верить сообщениям СМИ, вы один из самых востребованных тренеров в РПЛ прямо сейчас. Вы открыты к переговорам?

– Я не мог быть открыт к переговорам: у меня действующий контракт с «Локомотивом». Если и есть интерес к моему тренерскому штабу от других клубов, нас это не затрагивает.

У «Локомотива» интересный проект, мы на связи с первыми лицами РЖД. Все планомерно идет в правильном направлении.

Отдельно хочу попросить не обращать внимания на непроверенную и недостоверную информацию. Мы на протяжении долгого времени работы в «Локомотиве» всегда честны друг перед другом и продолжаем действовать в этом ключе. Никаких телодвижений за спиной нет, не было и быть не может, – сказал Михаил Галактионов.

«Локомотив» занял третье место в Мир РПЛ по итогам завершившегося сезона.

Михаил Михайлович думаю держит в голове и очень благодарен,что тогда совет директоров отклонил отставку.Это может не радовать ,что присутствует честность в отношениях
Ответ
«Не может не радовать»
Ответ
👍
Вошли в медали, это хорошо. Конечно, концовка может исказить впечатление от игры, но результат сезона в целом хороший. То, что некоторое время шли в лидерах, сугубо российским составом, не совершая за последние годы громких трансферов - это однозначно плюс работы Галактионова.
Дальше с предвкушением ждать трансферов и надеяться на грамотные подписания
У Локо и вправду интересный проект. За такой приятнее болеть, чем за денежный мешок.
Меня очень сильно смущают инсайды из стана Локомотива, что могут уйти Батраков и Монтес, что не продлевает контракт и Карпукас. Я понимаю, что подъедут Раков и Олейников, но за Локо боязно, не хочется, чтобы они снова отлетели в середину таблицы и играли за 5-7 места.
Ответ
Нам уже пророчили "отлёт в середину таблицы", когда заняли 4 место, а потом ушли Дзюба, Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов.
С тех пор усиливались в основном свободными агентами из Химок и отпустили в ЦСКА капитана. И как-то не отлетели, а даже чуть выше поднялись.
Не удивлюсь, если на замену ушедшим найдут кого-то ещё, в том числе из тех, кто сейчас особо не котируется, и будут плюс-минус на тех же местах.
Ответ
Если уйдут Батраков и Монтес , то за них можно выручить неплохие деньги.
И купить хорошего напа для РПЛ.
Тогда не будет просадки по качеству.
Рад за Галактионова. Вдумчивый и хороший тренер, игроки при нём прогрессируют, это важно. Команда довольно стабильна на протяжении чемпионата, а это и есть работа тренера.
Ответ
Стабильна? До паузы шли с лидерами бок о бок, после паузы отстали от лидера на 15 очков.
Ответ
А место-то в итоге какое заняли?
Он на самом деле молодец. Следующее место после Зенита и Краснодара, это достойно. К нему часто пытаются предъявить примерно те же претензии, что и к Семаку, мол интеллигентный, тихий спокойный, значит слабак. Но мне больше такие умные и спокойные люди нравятся в качестве тренера. Локо не стоит его убирать
Эта новость очень была нужна, спасибо Михаил Михайлович! Летом снова будет обновлённая команда и ни один другой тренер не подходит так хорошо на роль главного машиниста. Семин тоже не сразу начал собирать трофеи, всё ещё впереди, даст Бог
Твёрдо и чётко, операция идёт по плану...
Считаю, что Галактионов - лучший тренер в России! Если в числителе поставить рыночную стоимость всех футболистов, а в знаменателе количество игроков, то средняя рыночная стоимость одного игрока будет не выше, чем в середине таблицы. Но при этом ЛОКО занял аж 3 место! Поставь в такие условия, например, Сёмака и (или) Мусаева, то они бы не были не только чемпионами, но и в десятку турнирной таблицы вряд ли бы попали!
