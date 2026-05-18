Михаил Галактионов: У «Локомотива» интересный проект, все идет в правильном направлении. Прошу не обращать внимание на недостоверную информацию. Телодвижений за спиной нет»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможных переговорах с другими клубами.
Ранее сообщалось, что специалист интересен ЦСКА.
– Если верить сообщениям СМИ, вы один из самых востребованных тренеров в РПЛ прямо сейчас. Вы открыты к переговорам?
– Я не мог быть открыт к переговорам: у меня действующий контракт с «Локомотивом». Если и есть интерес к моему тренерскому штабу от других клубов, нас это не затрагивает.
У «Локомотива» интересный проект, мы на связи с первыми лицами РЖД. Все планомерно идет в правильном направлении.
Отдельно хочу попросить не обращать внимания на непроверенную и недостоверную информацию. Мы на протяжении долгого времени работы в «Локомотиве» всегда честны друг перед другом и продолжаем действовать в этом ключе. Никаких телодвижений за спиной нет, не было и быть не может, – сказал Михаил Галактионов.
«Локомотив» занял третье место в Мир РПЛ по итогам завершившегося сезона.
Дальше с предвкушением ждать трансферов и надеяться на грамотные подписания
С тех пор усиливались в основном свободными агентами из Химок и отпустили в ЦСКА капитана. И как-то не отлетели, а даже чуть выше поднялись.
Не удивлюсь, если на замену ушедшим найдут кого-то ещё, в том числе из тех, кто сейчас особо не котируется, и будут плюс-минус на тех же местах.
И купить хорошего напа для РПЛ.
Тогда не будет просадки по качеству.