  • Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил США в нарушении обязательств в вопросах выдачи виз иранской сборной для участия на ЧМ-2026.

Иранская команда должна провести все три матча группового этапа в США, но участие иранцев в турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля, находится под вопросом с момента атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Иран просил перенести игры в Мексику, однако президент ФИФА Джанни Инфантино настаивает на том, что все встречи должны проводиться на стадионах, изначально запланированных для матчей.

Дополнительные вопросы возникли после того, как президенту Иранской футбольной федерации (FFIRI) Мехди Таджу было отказано во въезде в Канаду на Конгресс ФИФА в Ванкувере в начале этого месяца из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Выдача виз для участия национальной команды Ирана и тренерского штаба [на чемпионате мира] является ответственностью властей принимающих стран – согласно регламенту, ФИФА на нашей стороне. Два дня назад состоялась плодотворная встреча с официальными лицами и высшим руководством федерации, и нас заверили, что ФИФА сделает все возможное для обеспечения соблюдения регламента принимающими странами.

Нет никаких сомнений, что США неоднократно нарушали свои обязательства по приему гостей, и разговоры о том, что некоторым членам сборной Ирана не выдадут визы, неприемлемы. Федерация серьезно следит за этим вопросом, и мы приложим все усилия для успешного выступления нашей сборной на чемпионате мира», – приводит слова Багаи информационное агентство Tasnim.

Игрокам сборной Ирана до сих пор не выдали ни одной визы в США, сообщили в федерации: «Встретимся с ФИФА – нам должны предоставить гарантии, потому что вопрос не решен»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tasnim
Комментарии

Конечно ФИФА на вашей стороне, Инфантино, живущий в будке возле белого дома, не даст соврать.
ОтветПокерный Футбол
Это чтоб премию Мира недалеко нести было,экономия на логистике
ОтветBaskerville
А вообще ФИфа только на одной стороне,и эта сторона есть у каждой страны,только не у всех в большом количестве
Смеху будет когда амеры всем иранцам визы не дадут... И инфантино громче всех будет возмущаться и говорить, что это справедливо и по спортивному, да и вообще всё это ради мира....
Ничего умного в невыдаче виз каким-то спортсменам нет абсолютно, но ЮСЭЙ имею на это полное право. Пользоваться этим правом — вредить самому себе.
Чет все идет к тому, что их в последний момент отцепят.
ФИФА на нашей стороне)))
