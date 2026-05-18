Сперцян о критике Боселли и Ленини: «Не понимаю хейта, они молодцы. На их месте мог быть кто-то другой – против «Динамо» свой момент был у каждого»

Эдуард Сперцян: не понимаю хейта Боселли и Ленини.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поддержал одноклубников Кевина Ленини и Хуана Мануэля Боселли , подвергшихся критике за нереализованные моменты в матче с «Динамо» в 29-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Краснодар» завершил сезон-2025/26 на втором месте, набрав 66 очков в 30 турах. «Зенит », ставший чемпионом, набрал 68 баллов.

– На прошлой неделе в разных шоу говорили, что Ленини и Боселли стали антигероями матча против «Динамо». Ваша реакция на это?

– Я не смотрю эти шоу. То, что там говорили, – это просто смешно. Не понимаю хейта в адрес Боселли и Ленини: пацаны – большие молодцы. На их месте мог оказаться кто-то другой.

В матче против «Динамо» у нас у каждого был свой момент, ни в коем случае не стоит делать из кого-то антигероев. Мы одна команда. И выигрываем, и проигрываем мы все вместе, – сказал Сперцян.

