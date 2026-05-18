  • Сперцян о критике Боселли и Ленини: «Не понимаю хейта, они молодцы. На их месте мог быть кто-то другой – против «Динамо» свой момент был у каждого»
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поддержал одноклубников Кевина Ленини и Хуана Мануэля Боселли, подвергшихся критике за нереализованные моменты в матче с «Динамо» в 29-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Краснодар» завершил сезон-2025/26 на втором месте, набрав 66 очков в 30 турах. «Зенит», ставший чемпионом, набрал 68 баллов.

– На прошлой неделе в разных шоу говорили, что Ленини и Боселли стали антигероями матча против «Динамо». Ваша реакция на это?

– Я не смотрю эти шоу. То, что там говорили, – это просто смешно. Не понимаю хейта в адрес Боселли и Ленини: пацаны – большие молодцы. На их месте мог оказаться кто-то другой.

В матче против «Динамо» у нас у каждого был свой момент, ни в коем случае не стоит делать из кого-то антигероев. Мы одна команда. И выигрываем, и проигрываем мы все вместе, – сказал Сперцян.

Момент, который отнял у «Краснодара» лидерство. Как Боселли запорол этот выход?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Это про хештег Гурцкая о Боселли?
Молодец Эдик, все правильно сказал... Таков футбол куле... Щас дай боссели этот момент, я думаю 10 из 10 забьёт...
А величие тренерского гения Семака висело на волоске и зависело от Боселли) забей он или ленини и все стало бы на свои места) а так будут опять восхвалять какой то там талант Семака, и сравнивать его с великими
ОтветАндрей Блуд
А величие тренерского гения Семака висело на волоске и зависело от Боселли) забей он или ленини и все стало бы на свои места) а так будут опять восхвалять какой то там талант Семака, и сравнивать его с великими
А не потеряй Зенит очки в других матчах, а не потеряй Краснодар в других матчах - была бы другая история
ОтветАндрей Блуд
А величие тренерского гения Семака висело на волоске и зависело от Боселли) забей он или ленини и все стало бы на свои места) а так будут опять восхвалять какой то там талант Семака, и сравнивать его с великими
Не удали Педро в очной встрече - все стало бы на свои места.

Удали Тормену за наступ на пах Лусиано в прошлом сезоне - все стало бы на свои места.

Дай пенальти за руку Оласы - все стало бы на свои места.

Не назначь спорный пенальти в матче с Сочи - все стало бы на свои места.

Начни наказывать Кордобу за нытье судьям или Косту за удары локтями - все стало бы на свои места.

Очень удобно, но работает в обе стороны, видишь ли.
