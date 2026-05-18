Сперцян о критике Боселли и Ленини: «Не понимаю хейта, они молодцы. На их месте мог быть кто-то другой – против «Динамо» свой момент был у каждого»
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поддержал одноклубников Кевина Ленини и Хуана Мануэля Боселли, подвергшихся критике за нереализованные моменты в матче с «Динамо» в 29-м туре Мир РПЛ (1:2).
«Краснодар» завершил сезон-2025/26 на втором месте, набрав 66 очков в 30 турах. «Зенит», ставший чемпионом, набрал 68 баллов.
– На прошлой неделе в разных шоу говорили, что Ленини и Боселли стали антигероями матча против «Динамо». Ваша реакция на это?
– Я не смотрю эти шоу. То, что там говорили, – это просто смешно. Не понимаю хейта в адрес Боселли и Ленини: пацаны – большие молодцы. На их месте мог оказаться кто-то другой.
В матче против «Динамо» у нас у каждого был свой момент, ни в коем случае не стоит делать из кого-то антигероев. Мы одна команда. И выигрываем, и проигрываем мы все вместе, – сказал Сперцян.
Удали Тормену за наступ на пах Лусиано в прошлом сезоне - все стало бы на свои места.
Дай пенальти за руку Оласы - все стало бы на свои места.
Не назначь спорный пенальти в матче с Сочи - все стало бы на свои места.
Начни наказывать Кордобу за нытье судьям или Косту за удары локтями - все стало бы на свои места.
Очень удобно, но работает в обе стороны, видишь ли.