Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»

Вильям Оливейра: претензий у Дурану нет.

Тренер «Зенита » Вильям Оливейра прокомментировал ситуацию с нападающим Джоном Дураном .

14 мая стало известно, что футболист покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.

«Так бывает, не все трансферы получаются удачными. Где-то футболист может заиграть, а где-то – нет.

К Дурану у нас претензий нет. Он отпросился, и было понятно, что у него было мало шансов играть. В какой-то момент он нам помог, претензий нет.

Если мы так сделали и получили кубок, значит, все было правильно. Спасибо ему за то время, что он провел с нами. Желаем ему удачи», – сказал Вильям Оливейра .

