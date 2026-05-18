Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
14 мая стало известно, что футболист покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.
«Так бывает, не все трансферы получаются удачными. Где-то футболист может заиграть, а где-то – нет.
К Дурану у нас претензий нет. Он отпросился, и было понятно, что у него было мало шансов играть. В какой-то момент он нам помог, претензий нет.
Если мы так сделали и получили кубок, значит, все было правильно. Спасибо ему за то время, что он провел с нами. Желаем ему удачи», – сказал Вильям Оливейра.
Футболка Дурана тоже празднует титул! Явно мем даже в «Зените»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
