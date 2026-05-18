Зырянов о чемпионстве «Зенита»: «Любой промах мог вычеркнуть нас из гонки. Тем, кто не играл в футбол, невозможно представить, как сложно постоянно догонять»

Зырянов о сезоне «Зенита»: любой промах мог отсечь нас от чемпионской борьбы.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов признался, что команде было трудно находиться на втором месте в Мир РПЛ большую часть сезона.

В воскресенье «Зенит » на выезде обыграл «Ростов» (1:0) в матче 30‑го тура и стал чемпионом России в сезоне-2025/26.

– С зимних сборов «Зенит» на протяжении шести часов не мог вылететь из Дубая, проведя все это время в салоне самолета. Перед самым взлетом вы сказали: «Мы станем чемпионами». Глядя на атмосферу в команде в непростой ситуации?

– На самом деле я всегда верил в чемпионство. Особенно после победы в Краснодаре в матче первого круга.

Конечно, было понятно, что дальше все равно окажется сложно. Так оно и происходило. В какой‑то момент любой промах мог отсечь нас от чемпионской борьбы. Прекрасно понимаю, как в такой ситуации непросто футболистам и тренерскому штабу. Тем людям, кто не играет в футбол профессионально, невозможно представить себе, насколько сложно практически весь чемпионат быть вторым, постоянно догонять и знать – любая осечка вычеркивает тебя из золотой гонки.

– Это ваше первое чемпионство на посту председателя правления «Зенита». Поделитесь ощущениями?

– Я просто счастлив. Хотя спустя несколько минут после финального свистка на «Ростов Арене» в какой‑то степени был опустошен. А сейчас удовлетворен тем, что мы хорошо выполнили свою работу – вернули чемпионский кубок в Санкт‑Петербург.

– Можно ли сравнить нынешние эмоции с чемпионством 2007 года, когда вы были игроком «Зенита»?

– С теми эмоциями в принципе трудно что‑то сравнивать: первое золото «Зенита» в российской истории и спустя 23 года после первого в истории клуба в 1984 году. Но такие же сейчас наверняка испытали те, кто впервые в карьере стали чемпионами России.

– Перед церемонией награждения вы обняли Сергея Семака со словами «Доехали!».

– Не мог не обнять! На протяжении всего сезона видел, какое колоссальное давление испытывает главный тренер. Колоссальное! Но Сергей Богданович справился, – сказал Зырянов.