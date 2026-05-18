Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»

Валерий Карпин высказался о составе сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался касательно итогового состава национальной команды на товарищеские матчи против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

– Не вызваны на сбор Руслан Литвинов и Александр Соболев, которые неплохо проявили себя в сезоне. С чем это связано?

– Есть нюансы. У нас есть информация об их состоянии, поэтому решили дать им восстановиться.

– На сбор вызван 18‑летний Амир Ибрагимов. Общались ли с ним до вызова и что можете сказать об этом игроке?

– Да, конечно. Мы предварительно общались, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора.

– Конец сезона, многие футболисты, возможно, устали. Как их мотивировать?

– Что касается усталости – я не понимаю такого подхода. «Конец сезона» – это просто название.

Наши игроки в декабре отдыхали 30-40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май – абсурд.

Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10-11 месяцев. У нас же в клубах это скорее начало сезона: три месяца соревновательного периода – март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно.

– А если говорить о Матвее Сафонове и его невызове?

– Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование.

Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала, – сказал Валерий Карпин.