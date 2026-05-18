  Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»

Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев взял на себя ответственность за вылет команды из Мир РПЛ.

Нижегородская команда заняла предпоследнее, 15-е место в таблице по итогам сезона-2025/26. В заключительном туре «Пари НН» в гостях сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

«Мы провалили не игру…Надо признать, что мы провалили сезон. И ответственность за это лежит на всех: на тренерах, на футболистах и на руководстве клуба, а в первую очередь – на мне. Хочу выразить благодарность людям, которые ездили на выезды, приходили в мороз, поддерживали команду даже тогда, когда мы не давали поводов для гордости. Вы заслуживали другого результата.

Сейчас вокруг клуба много тревоги и разговоров о будущем. Я не буду давать пустых обещаний. В ближайшие дни мы выйдем с информацией в каком виде клуб сможет существовать дальше. Но что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть. Это я знаю точно. Этот город достоин своей команды.

Спасибо тем, кто остался с нами до конца. Сегодня именно вы – главное, что есть у клуба», – написал Карасев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Виталия Карасева
Выход один - немедленно уволить всё руководство клубом! Немедленно! И срочно назначить нормального тренера, если хотите играть в РПЛ.
Само собой ответственность на менеджменте, который сделал козлом отпущения тренера, вместо того, что бы задать ряд неудобных вопросов спортивному блоку ну или на худой конец - подать в отставку, раз уж это их вина.
ЦУРС как учредитель клуба должен это гендира вместе со спортдиром домой отправить.
ОтветLyelik
Да и ЦУРС нужно распустить. Как Гафуров стал курировать футбол, так и пошел этот бардак весь
ОтветДенис Давыдов
Что-то "бардак в ЦУРСе" не влияет на ХК Торпедо..
Голосом Людвига Аристарховича: - Ой, ой, ой, ой! А кто, а кто это сделал?!
Сами и загнали клуб хрен знает куда,теперь руками разводят,лицемеры.
