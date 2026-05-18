Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»

Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: мы провалили сезон.

Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев взял на себя ответственность за вылет команды из Мир РПЛ .

Нижегородская команда заняла предпоследнее, 15-е место в таблице по итогам сезона-2025/26. В заключительном туре «Пари НН » в гостях сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

«Мы провалили не игру…Надо признать, что мы провалили сезон. И ответственность за это лежит на всех: на тренерах, на футболистах и на руководстве клуба, а в первую очередь – на мне. Хочу выразить благодарность людям, которые ездили на выезды, приходили в мороз, поддерживали команду даже тогда, когда мы не давали поводов для гордости. Вы заслуживали другого результата.

Сейчас вокруг клуба много тревоги и разговоров о будущем. Я не буду давать пустых обещаний. В ближайшие дни мы выйдем с информацией в каком виде клуб сможет существовать дальше. Но что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть. Это я знаю точно. Этот город достоин своей команды.

Спасибо тем, кто остался с нами до конца. Сегодня именно вы – главное, что есть у клуба», – написал Карасев.