  Алексей Миллер: «Поздравляю с победой «Зенита» в столетнем сезоне! Имена вписаны в летопись Легендарного клуба. Во второй век входим самым популярным клубом Восточной Европы»
Алексей Миллер: «Поздравляю с победой «Зенита» в столетнем сезоне! Имена вписаны в летопись Легендарного клуба. Во второй век входим самым популярным клубом Восточной Европы»

Алексей Миллер: Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством в завершившемся сезоне Мир РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака выиграла чемпионат в седьмой раз за последние восемь сезонов.

«Век прожить – не поле перейти». Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с победой в столетнем сезоне! 

Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами «Зенит – Чемпион!», и вписала свои имена в летопись Великого, Легендарного клуба.

Молодцы!!! 

Во второй век нашей эры клуб «Зенит» входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать, и помнить – «век протянется – всего достанется».

Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!» – говорится в сообщении Алексея Миллера.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
Самый популярный клуб :))))
Сам себе нарисовали популярность.
Болельщики всех клубов страны вне зависимости от пристрастий знают, что самый популярный клуб страны - Спартак Москва.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да чего уж там Мира, Вселеной и Галактики 👏
Комментарий скрыт
«..среди дружественных стран» - в конце добавил Алексей Борисович 😁
Это не лечится
А мне и вообще больше нравится Генри Миллер !
да, Артур Миллер фуфло )
Почему в "столице российского футбола" только одна футбольная команда? Почему, каждый раз, как только появляется какой-то вариант будь то Тосно или Динамо Спб сразу что-то случается и команда перестает существовать?
Немедленно прекратите задавать неудобные вопросы!
Комментарий скрыт
Ой ля... Мы еле-еле выиграли чемпионат, а пафосу, как будто ЛЧ взяли
играя в 6 защитников против мертвого ростова, оставшегося в 10, кстати))
Самый "популярный и успешный" клуб восточной Европы никогда не выходил из группы ЛЧ 🤭
Во второй век Зенит вошёл год назад. Это если согласиться с потешной "датой основания".

P.S. Лёша Миллер позор даже больший, чем сам Зенит
Комментарий скрыт
Мне один кастрюлеголовый написал что они успели до 101 года выиграть 🤣 день основания какой то там
"Главный у них такой - с круглой мордой... Всё поговорками говорил" ©
Поруководишь подольше - увидишь побольше…
Кто в дельфинарии не бывал - красоты не видал!
Многовато ошибок в слове "позор"
подскажите, где кнопка, чтобы поставить "минус" этой статье?
Пощадите! 😁
И так все посты с их триумфом заминусованы)
а в этом посте проплачено, чтобы кнопку убрали?
хехех, что там легендарного? Просто залили газпромовскими деньгами и скупают бразилов и российские паспорта и судей. Так легендарность не делают - так делают только презрение.
Комментарий скрыт
Обожаю, даже здесь ромбик. Не было бы Спартака, пришлось бы весь чемпионат сворачивать, иначе смысл
«Миллер – главный творец чемпионства «Зенита». Среди футболистов таких нет, не могу выделить никого». Погребняк о титуле команды Семака
17 мая, 17:38
