Алексей Миллер: «Поздравляю с победой «Зенита» в столетнем сезоне! Имена вписаны в летопись Легендарного клуба. Во второй век входим самым популярным клубом Восточной Европы»
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством в завершившемся сезоне Мир РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака выиграла чемпионат в седьмой раз за последние восемь сезонов.
«Век прожить – не поле перейти». Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с победой в столетнем сезоне!
Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами «Зенит – Чемпион!», и вписала свои имена в летопись Великого, Легендарного клуба.
Молодцы!!!
Во второй век нашей эры клуб «Зенит» входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать, и помнить – «век протянется – всего достанется».
Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!» – говорится в сообщении Алексея Миллера.
«Зенит» на 10+ млрд богаче остальных в РПЛ. Это вообще нормально для футбола?
Сам себе нарисовали популярность.
Болельщики всех клубов страны вне зависимости от пристрастий знают, что самый популярный клуб страны - Спартак Москва.
P.S. Лёша Миллер позор даже больший, чем сам Зенит
И так все посты с их триумфом заминусованы)