Алексей Миллер: Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством в завершившемся сезоне Мир РПЛ .

Команда тренера Сергея Семака выиграла чемпионат в седьмой раз за последние восемь сезонов.

«Век прожить – не поле перейти». Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита » с победой в столетнем сезоне!

Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами «Зенит – Чемпион!», и вписала свои имена в летопись Великого, Легендарного клуба.

Молодцы!!!

Во второй век нашей эры клуб «Зенит» входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать, и помнить – «век протянется – всего достанется».

Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!» – говорится в сообщении Алексея Миллера.

