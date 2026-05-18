Судьи РПЛ заработали 96,3 млн рублей вознаграждений за сезон, ассистенты – 51,36 млн. Больше всех получат Карасев и Левников – по 4,975 млн («СЭ»)
Сергей Карасев и Кирилл Левников получат самые крупные гонорары за работу на матчах в сезоне Мир РПЛ-2025/26..
Как сообщает «Спорт-Экспресс», судьи РПЛ, работая в качестве главных, ВАР, АВАР и резервных арбитров, заработали в общей сложности 96,3 миллиона рублей в качестве вознаграждений за обслуживание 240 матчей сезона.
Больше всех получат Сергей Карасев и Кирилл Левников – по 4 975 500 рублей. Третье место по общей сумме гонораров занял Артем Чистяков – 4 654 500 рублей. Отмечается, что, помимо гонораров, судьи ежемесячно получают зарплату в размере 53,5 тысячи рублей – с ее учетом доход всех троих арбитров за сезон превысит 5 млн рублей.
По итогам сезона-2024/25 больше всех среди арбитров заработал Левников, в тройку по доходам вошли Чистяков и Алексей Сухой.
Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 51,36 миллиона рублей. По сумме гонораров без учета ежемесячной зарплаты лидирует Дмитрий Сафьян – 2,675 млн рублей. По 2,568 млн рублей выплатят Дмитрию Ермакову, Алексею Луневу и Рустаму Мухтарову.
Явно тогда туда не стоит очередь из кадров: ЗП даже у самых-самых крутых судей в РФ всё ещё меньше чем у айтишников, а выслушивать в свой адрес будешь до конца жизни, плюс в целом работа очень стрессовая
Кажется, РПЛ бы не обанкротилась от того, чтобы начать платить судьям больше, а тогда могло бы естественным образом стать меньше ошибок, потому что конкуренция возникла бы между судьями низших лиг, и в РПЛ попадали бы судьи, прошедшие больше степеней отбора
Мало это на фоне футболистов, которые получают больше даже с банки худшей команды РПЛ
Если у судей такие низкие зарплаты, им не стоит предъявлять претензии за коррупцию. Пойдите найдите праведников за 50 т.р. в месяц.