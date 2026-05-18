Судьи РПЛ заработали 96,3 млн рублей вознаграждений за сезон, ассистенты – 51,36 млн. Больше всех получат Карасев и Левников – по 4,975 млн («СЭ»)

Карасев и Левников заработали больше всех среди судей РПЛ за сезон.

Сергей Карасев и Кирилл Левников получат самые крупные гонорары за работу на матчах в сезоне Мир РПЛ-2025/26..

Как сообщает «Спорт-Экспресс», судьи РПЛ, работая в качестве главных, ВАР, АВАР и резервных арбитров, заработали в общей сложности 96,3 миллиона рублей в качестве вознаграждений за обслуживание 240 матчей сезона.

Больше всех получат Сергей Карасев и Кирилл Левников – по 4 975 500 рублей. Третье место по общей сумме гонораров занял Артем Чистяков – 4 654 500 рублей. Отмечается, что, помимо гонораров, судьи ежемесячно получают зарплату в размере 53,5 тысячи рублей – с ее учетом доход всех троих арбитров за сезон превысит 5 млн рублей.

По итогам сезона-2024/25 больше всех среди арбитров заработал Левников, в тройку по доходам вошли Чистяков и Алексей Сухой.

Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 51,36 миллиона рублей. По сумме гонораров без учета ежемесячной зарплаты лидирует Дмитрий Сафьян – 2,675 млн рублей. По 2,568 млн рублей выплатят Дмитрию Ермакову, Алексею Луневу и Рустаму Мухтарову.