  • Судьи РПЛ заработали 96,3 млн рублей вознаграждений за сезон, ассистенты – 51,36 млн. Больше всех получат Карасев и Левников – по 4,975 млн («СЭ»)
Сергей Карасев и Кирилл Левников получат самые крупные гонорары за работу на матчах в сезоне Мир РПЛ-2025/26..

Как сообщает «Спорт-Экспресс», судьи РПЛ, работая в качестве главных, ВАР, АВАР и резервных арбитров, заработали в общей сложности 96,3 миллиона рублей в качестве вознаграждений за обслуживание 240 матчей сезона.

Больше всех получат Сергей Карасев и Кирилл Левников – по 4 975 500 рублей. Третье место по общей сумме гонораров занял Артем Чистяков – 4 654 500 рублей. Отмечается, что, помимо гонораров, судьи ежемесячно получают зарплату в размере 53,5 тысячи рублей – с ее учетом доход всех троих арбитров за сезон превысит 5 млн рублей.

По итогам сезона-2024/25 больше всех среди арбитров заработал Левников, в тройку по доходам вошли Чистяков и Алексей Сухой.

Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 51,36 миллиона рублей. По сумме гонораров без учета ежемесячной зарплаты лидирует Дмитрий Сафьян – 2,675 млн рублей. По 2,568 млн рублей выплатят Дмитрию Ермакову, Алексею Луневу и Рустаму Мухтарову.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
не тот ли это Карасёв, что судил вчера Зенит..
Да, тот самый, который придумывал удаление Педро в матче Зенита против Краснодара..
На ВАР сидел часом не тот судья что был отстранён после матча Зенит - Динамо Махачкала?
Нищенские суммы на самом деле - на годовую зарплату Самошникова или Хлусевича можно содержать всех судей лиги в течении года, просто подумайте об этом факте в течении пяти минут. Это как назначать чиновника с зарплатой 100 тысяч управлять миллиардными бюджетами, а потом удивляться, что он все разворовал.
Согласен. Это ничто по сравнению с зарпалатами футболистов РПЛ, даже самых деревянных.
Не хочу утверждать, что это КОПЕЙКИ, но мб одна из проблем как раз в том, что на фоне футболистов судьи получают просто очень мало

Явно тогда туда не стоит очередь из кадров: ЗП даже у самых-самых крутых судей в РФ всё ещё меньше чем у айтишников, а выслушивать в свой адрес будешь до конца жизни, плюс в целом работа очень стрессовая

Кажется, РПЛ бы не обанкротилась от того, чтобы начать платить судьям больше, а тогда могло бы естественным образом стать меньше ошибок, потому что конкуренция возникла бы между судьями низших лиг, и в РПЛ попадали бы судьи, прошедшие больше степеней отбора
Это какие зарплаты у айтишников? Что у Карасёва и левника за пол года работы меньше зарплата чем у айтишника
Так это же за весь сезон, нет? 5млн руб в год, условно — летом-то матчей нет — это что-то около 400к/месяц. Я не говорю, что это мало, это вообще офигеть как не мало)

Мало это на фоне футболистов, которые получают больше даже с банки худшей команды РПЛ
До смешного мало по сравнению с футболистами.
Если у судей такие низкие зарплаты, им не стоит предъявлять претензии за коррупцию. Пойдите найдите праведников за 50 т.р. в месяц.
За 450 т.р. ты хотел написать? Или это шутка такая?
Бедненькие и несчастные, действительно, да и футболёрам нашим, считаю, недоплачивают, исходя из народной любви и интереса к ним.
Да уж, не густо, с учётом их ответственности и стресса на работе и хейта в их адрес в медийном пространстве...
100%
Танашев лучший арбитр в этом сезоне, ворвался и молодой, нужно его поддерживать. Карасев и Левников провели не лучший сезон… Как и Чистяков, Шафеев также рядом
Вот просто подумал что только может болельщик Спартака притянуть к числу лучших судаков Танашева. Чистякова, Шафеева. Заглянул в профиль и вуаля - 100% попадание.
Блин, дружище, я не сужу про играм Спартака, а оцениваю объективно… читай еще раз, что я пишу и постарайся проанализировать мой комментарий. Еще раз для тебя бестолкового: для меня Танашев лучший арбитр в сезоне, Левников и Карасев ну никак не подходят, Карасев плохо судил это сезон, были ошибки (внимание! Не в матчах с участием Спартака).
Как же по-разному мы смотрим футбол и оцениваем судейство, если Левников - лучший. А Карасев, увы, уже давно «поплыл».
Карасёв, как в анекдоте... "Ух ты! Тут еще зарплату платят"
В этом сезоне ровнее и стабильнее всех судили Левников и Танашев, ИМХО. Поощрять нужно лучших, а не за имя.
Левников? Это какой то прикол?
Смирись, конявый. Но горит у тебя от Левы знатно) Еще бы футболисты ЦСКА умели в футбол)
С учетом премии за вчерашний матч от газпод у Карасёва нормально набежит. Уже лет 17 всё чётко делает, чтобы кто надо побеждал
