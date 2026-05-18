«Реал» и Моуринью договорились о контракте на 2 года (Фабрицио Романо)

Жозе Моуринью возвращается в «Реал».

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью возглавит «Реал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Мадрид» и португальский специалист устно согласованы условия контракта на два года, осталось подписать документы.

Моуринью прибудет в Испанию после матча «Реала» с «Атлетиком», который пройдет 23 мая.

Моуринью уже тренировал «Реал» (2010-2013) и выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
Комментарии

Ну что же, да начнется шоу! Это будет легендарно
ОтветSanan1908
Перес решил тушить пожар бензином.
Будет весело...
Это будет Ментос + Кока-Кола
Поражает конечно масштаб личности Моуринью. Человек уже 10 лет ничего толком не выигрывает , тренируя клуба средней руки, но стоило ему вернуться в Реал, как сразу это вызывает бешеный ажиотаж даже у тех, кому Ла Лига полностью безразлична. Среди футбольных тренеров просто таки человек кинозвезда
ОтветTravis Henderson
Комментарий удален пользователем
НеФутбольных. Он переводчик, чеканить не умеет
«Это вас заперли вместе со мной»
🤣
Вот это хороший коммент)
С нетерпением жду сезона, закупаемся попкорном =))
Не знаю, пойдет ли Реалу на пользу возвращение Моуринью, но одно ясно точно Эль Класико перестанет быть унылым и вернет ту самую искру времён 2010-х (как минимум):)
А реальные трансферы будут? Или только попкорн?
Легенда возвращается. Хотя немного расшатает скучную и унылую Ла Лигу)
Комментарий скрыт
Таблетки не забывай принимать )
Не будет хватать комментирования Уткина
В итоге Реал крутит по кругу Зидана, Анчелотти и Жозе.
Хиддинк и Капелло тоже еще могут махать руками с бровки.
............. и не плохо ведь получается, пока)
Нет конечно Маур мог ныть, как Мостовой. Шуметь, что его никто не понимает. Изливать желчь на весь мир, потому что недооценивают. Нос воротить от второстепенных чемпионатов. Свысока смотреть на тренеров. Мауру пофиг имидж и злословия болел – критиков. И ведь неплохо пошумел в Европе! Пишут здесь: «тренер 10 лет ничего не выигрывает». Зачем так пишут? Для чего? Ведь это неправда!!!! «Манчестер Юнайтед» (Англия) — с мая 2016 по декабрь 2018 года. Выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — с ноября 2019 по апрель 2021 года. Да не взял кубки. Но близок был. Он хуже всех тренировал? Сейчас это команда на грани вылита. «Рома» (Италия) — с мая 2021 по январь 2024 года. Привел команду к победе в первом в истории розыгрыше Лиги конференций УЕФА. Болелы кричали выиграл кубок «водокачки» Ату его. Но до сих пор это команда даже дворовый кубок не может выиграть. Добавим, что Маур играл с Ромай в финале Лиги Европы. Как близко были они после него? Фенербахче это вообще не про футбол. Место, где судьи соревнуются, а не команды. И при этом Мур вскрыл этот нарыв и после него полетели головы. Бенфику взял посреди сезона. Да – 3 место. В Бенфики сейчас после многих успешных лет происходит обновление состава. Формируется новая команда. Да при этом Бенфика единственная команда в Европе, которая никому не проиграла в чемпионате! Так что Маур в форме. И не надо лапшу вешать по поводу его отстойной тренерской формой. И что Маур – это вчерашний день!
Vse po palockam brat👍👍👍
Маур сбитый лётчик. Не умеет ставить атакующий футбол. Реал и так забыл когда играл в атаку с топами, теперь и подавно
Диктатор vs диктатор 🍿
Огонь! Это должно было когда-нибудь случится! Реал Мадрид и Жозе Моуринью созданы друг для друга!
Это вы и Моуринью созданы друг для друга) А Реал бы спокойно обошелся без Жозе.
