«Реал» и Моуринью договорились о контракте на 2 года (Фабрицио Романо)
Жозе Моуринью возвращается в «Реал».
Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью возглавит «Реал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Мадрид» и португальский специалист устно согласованы условия контракта на два года, осталось подписать документы.
Моуринью прибудет в Испанию после матча «Реала» с «Атлетиком», который пройдет 23 мая.
Моуринью уже тренировал «Реал» (2010-2013) и выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
