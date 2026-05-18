«Реал» и Моуринью договорились о контракте на 2 года (Фабрицио Романо)

Жозе Моуринью возвращается в «Реал».

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью возглавит «Реал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Мадрид» и португальский специалист устно согласованы условия контракта на два года, осталось подписать документы.

Моуринью прибудет в Испанию после матча «Реала» с «Атлетиком», который пройдет 23 мая.

Моуринью уже тренировал «Реал» (2010-2013) и выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.