  • Дело экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке. Это подразумевает признание вины и помощь следствию
Дело экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке. Это подразумевает признание вины и помощь следствию

Состоялось заседание по делу бывшего гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова.

Напомним, в июне 2025 года суд заключил под стражу Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В октябре Соболева освободили из СИЗО. По данным предварительного расследования, деньги от «Торпедо» получали 13 судей Первой лиги – суммы вознаграждений составляли от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Корреспондент Спортса’’ Илья Ковалев сообщает, что Симоновский суд Москвы оставил Скородумова под домашним арестом.

Кроме того, на сегодняшнем заседании судья объявил, что дело Скородумова будет рассмотрено в особом порядке. ТАСС отмечает, что это подразумевает полное признание подсудимым вины и помощь следствию. При рассмотрении дела в особом порядке обвиняемому не могут назначить срок наказания более двух третей от максимального.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ильи Ковалева
Надо полагать «13 жертв подкупа» тоже будут представлены перед судом. Этот клубок можно будет раскручивать бесконечно,пока не упереться в тех,кого трогать нельзя.
Я уссыкаюсь с этих мамкиных подкупателей. Из всего купленного половина даже не выиграно. А есть и проигранные. Покупка века.
чисто газовая схема
