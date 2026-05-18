  Тренер «Ноттингема» Перейра о 2-м голе «МЮ»: «Нужно понять, что считается игрой рукой. Сейчас мы не понимаем решений»
Тренер «Ноттингема» Перейра о 2-м голе «МЮ»: «Нужно понять, что считается игрой рукой. Сейчас мы не понимаем решений»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра призвал внести ясность в трактовку игры рукой после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ (2:3).

На 55-й минуте встречи защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил в центр штрафной, Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. После этого Кунья отправил его в сетку. Главный арбитр Майкл Солсбери засчитал гол после консультации с видеоассистентом и изучения повтора эпизода.

«Я посмотрел изображение на айпаде, и я сохранял спокойствие, но все-таки я считаю, что нам нужно провести встречу, чтобы понять, что считается игрой рукой, что блоком, а что – блоком в штрафной.

На данный момент мы не знаем, что допустимо, а что нет, и, как правило, не понимаем решений. Но я должен с этим смириться», – сказал Перейра.

Зачем вообще было пытаться найти причину, почему это игровой момент руки. Отмени гол, и даже у МЮ не было бы претензий. А так очередная нелепая трактовка правил…
Надо им организовать встречу с Мажичем, он хорошо объясняет
Нужно хорошо постараться, чтобы понять как судят английские судьи.
Робинсон о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Не понимаю, в каком мире это не игра рукой. Мбемо фактически использовал ее, чтобы обработать мяч»
17 мая, 21:56
Невилл про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Чудовищное решение, это нелепо. ВАР три минуты смотрел эпизод и ясно дал понять, что мяч нельзя засчитывать. Мбемо сыграл рукой»
17 мая, 19:14
Кин про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Мы все в замешательстве. Все бывшие игроки скажут одно и то же: это игра рукой. Никто не стал бы жаловаться в случае отмены»
17 мая, 14:42
