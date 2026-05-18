Тренер «Ноттингема» Перейра о 2-м голе «МЮ»: «Нужно понять, что считается игрой рукой. Сейчас мы не понимаем решений»

Тренер «Ноттингема» о 2-м голе «МЮ»: решения судей, как правило, непонятны.

Главный тренер «Ноттингем Форест » Витор Перейра призвал внести ясность в трактовку игры рукой после поражения от «Манчестер Юнайтед » в 37-м туре АПЛ (2:3).

На 55-й минуте встречи защитник манкунианцев Диогу Далот прострелил в центр штрафной, Бриан Мбемо попытался принять мяч, и тот от бедра полузащитника отскочил ему в руку. После этого Кунья отправил его в сетку. Главный арбитр Майкл Солсбери засчитал гол после консультации с видеоассистентом и изучения повтора эпизода.

«Я посмотрел изображение на айпаде, и я сохранял спокойствие, но все-таки я считаю, что нам нужно провести встречу, чтобы понять, что считается игрой рукой, что блоком, а что – блоком в штрафной.

На данный момент мы не знаем, что допустимо, а что нет, и, как правило, не понимаем решений. Но я должен с этим смириться», – сказал Перейра.