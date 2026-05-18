«Зенит» выложил фото Соболева в кровати с кубком РПЛ: «Доброе утро!»

Соболев повторил фото Месси с кубком в кровати.

«Зенит » опубликовал фото Александра Соболева с чемпионским кубком Мир РПЛ в кровати.

В воскресенье «Зенит» стал чемпионом России, обыграв «Ростов» на выезде в 30-м туре РПЛ (1:0). Соболев забил победный гол петербуржцев с пенальти.

Сегодня утром в телеграм-канале сине-бело-голубых была опубликована фотография Соболева, спящего в кровати с трофеем РПЛ. Ранее похожее фото делал Лионель Месси после победы со сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Доброе утро!» – говорится в сообщении «Зенита».

Фото: t.me/fczenit