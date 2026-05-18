Козлов на вопрос о том, что от него многого ждали в ЦСКА: «Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить»
Полузащитник ЦСКА Данила Козлов оценил свое выступление за армейцев в прошедшем сезоне Мир РПЛ, в котором красно-синие заняли 5-е место.
— Как бы ты оценил эту весну лично для себя, учитывая, что от тебя многого ждали после перехода в ЦСКА? Как объяснишь, почему что‑то не получилось?
— Наверное, не получилось у команды в целом. Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить. Если хорошо играет команда, то и я буду хорошо играть.
В принципе, играли все плохо. Наверное, поэтому и не получилось сыграть так, как хотелось, — сказал Козлов.
В 12 матчах за ЦСКА хавбек забил 2 гола. Ранее в сезоне Козлов провел 10 игр за «Краснодар» без результативных действий.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Если осознает, что его ближайшая задача - бороться за место в основе ЦСКА, то, наверное, результат будет. А вот если и дальше будет уверен, что круче него только вареное яйцо - тогда ой.
Его заслуга в том, что он сумел это не растерять и приумножить (у многих не получается, не хватает целеустремлённости), но про его талант с самого начала в Аргентине было известно.