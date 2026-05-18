Козлов на вопрос о том, что от него многого ждали в ЦСКА: «Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить»

Козлов о 5-м месте ЦСКА: я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить.

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов оценил свое выступление за армейцев в прошедшем сезоне Мир РПЛ , в котором красно-синие заняли 5-е место.

— Как бы ты оценил эту весну лично для себя, учитывая, что от тебя многого ждали после перехода в ЦСКА? Как объяснишь, почему что‑то не получилось?

— Наверное, не получилось у команды в целом. Я не Месси , не могу взять и один всю команду вытащить. Если хорошо играет команда, то и я буду хорошо играть.

В принципе, играли все плохо. Наверное, поэтому и не получилось сыграть так, как хотелось, — сказал Козлов.

В 12 матчах за ЦСКА хавбек забил 2 гола. Ранее в сезоне Козлов провел 10 игр за «Краснодар» без результативных действий.