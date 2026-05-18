  • Козлов на вопрос о том, что от него многого ждали в ЦСКА: «Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить»
Козлов на вопрос о том, что от него многого ждали в ЦСКА: «Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов оценил свое выступление за армейцев в прошедшем сезоне Мир РПЛ, в котором красно-синие заняли 5-е место.

— Как бы ты оценил эту весну лично для себя, учитывая, что от тебя многого ждали после перехода в ЦСКА? Как объяснишь, почему что‑то не получилось?

— Наверное, не получилось у команды в целом. Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить. Если хорошо играет команда, то и я буду хорошо играть. 

В принципе, играли все плохо. Наверное, поэтому и не получилось сыграть так, как хотелось, — сказал Козлов.

В 12 матчах за ЦСКА хавбек забил 2 гола. Ранее в сезоне Козлов провел 10 игр за «Краснодар» без результативных действий.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Интересный вопрос от журналиста про то, что от него много ждали. А кто ждал? Козлов объективно брался для расширения скамейки ЦСКА, чего-то сверхъестественного от него не ждали
misha___97
Комментарий скрыт
misha___97
Сам Козлов, когда уходил из "Балтики", ждал от себя существенно большего. В итоге основательно обломался, хорошо б, чтобы не насовсем.

Если осознает, что его ближайшая задача - бороться за место в основе ЦСКА, то, наверное, результат будет. А вот если и дальше будет уверен, что круче него только вареное яйцо - тогда ой.
Иронично, что Месси называют goat 🐐 (козел). А Козлов — не Месси :)
andrew.p
Одной фамилии не достаточно, чтобы быть goat. ))
Да ты и не Сперцян, Круговой или Глушенков.
Камбоджа Иванов
Глушенков в его возрасте в Спартаке свой характер вместо игры показывал, так себе сравнение
Andrey Bessonov
5 лет назад Глушенков в Химках забивал 2 гола за 6 матчей, в КС 2 гола за первый круг. Это уже больше, чем Козлова, и клубы слабее.
Сапогова надо было звать)
2 раза с метра попал в семиметровые ворота и уже интервью пошли, сравнения с Месси и тд. иди тренируйся лучше
Чемпион Людей
Где он себя сравнивал с Месси?
Shuller18
"Я не Месси" - это сравнение.
Ты не Рафаэль, ну так что, так что же, пусть тебя теперь так зовут вельможи...
Нормальный обученный игрок для длины скамейки с возможной надеждой что выстрелит и сильно прибавит. Но даже без прибавки вполне годится для ротации, по крайней мере по последним матчам, просто его надо правильно использовать, в идеале под нападающим. Никто не ждал что он прям будет железным игроком старта, купили за копейки, рисков нет. Больше вопросов к Воронову за которого заплатили в несколько раз больше, но это по сути игрок молодежки - над ним еще работать и работать
Пока не ясно куда пойдет карьера,вроде в более менее значимых клубах был,но нигде так и ен проявил себя,может следующий сезон станет прорывным.
Месси тоже когда-то был не "тем самым Месси". А потом стал. Козлову тоже ничто не мешает стать "тем самым Козловым".
Brennet
Месси с детства был тем самым. Вот видео с Месси, когда ему было 8 лет.

https://vksport.vkvideo.ru/video-23345598_456242313?list=ln-H4x880T7NM4OUJsEKJ

Его заслуга в том, что он сумел это не растерять и приумножить (у многих не получается, не хватает целеустремлённости), но про его талант с самого начала в Аргентине было известно.
