Сперцян – в шорт-листе «Марселя». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)

Сперцян интересен «Марселю».

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян по окончании сезона может перейти в «Марсель», сообщает Arménie Football.

25-летний игрок сборной Армении находится в шорт-листе французского клуба.

«Олимпийцы» готовятся к масштабной перестройке состава и активно работают над несколькими трансферными целями, чтобы создать более боеспособную команду.

В прошедшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял 5-е место.

В 30 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету Сперцяна 13 голов и 16 ассистов (лучший показатель в лиге).

Марсель, насмотревшись как ПСЖ с Сафоновым берет титул за титулом, да еще интересуются Батраковым и Кисляком, смекнули где кроется формула успеха, решили не отставать и взять кого-то из РПЛ)
Aleksey Yashin
ПСЖ прям какой-то почитатель рос футбола в мире.Паредес тоже у ним же ушел за 40 из Зенита.Сафонов.Наши лимитчики вроде как на слуху.Кварацхелия тоже из рос болота вышел транзитом через Неаполь.Чудны дела ,конечно
Александр Охотко
Комментарий скрыт
Не плохая площадка для старта
amdrive79
Старт в 25 лет?
tolstiy
Да, а сколько наших стартовало в большой Европе раньше 25?
