Сперцян – в шорт-листе «Марселя». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
Сперцян интересен «Марселю».
Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян по окончании сезона может перейти в «Марсель», сообщает Arménie Football.
25-летний игрок сборной Армении находится в шорт-листе французского клуба.
«Олимпийцы» готовятся к масштабной перестройке состава и активно работают над несколькими трансферными целями, чтобы создать более боеспособную команду.
В прошедшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял 5-е место.
В 30 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету Сперцяна 13 голов и 16 ассистов (лучший показатель в лиге).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Arménie Football
