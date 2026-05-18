Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»

Галактионов о «Локо»: сделаем правильные шаги в селекции – возможен скачок выше.

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что усиление состава поможет клубу занять более высокое место в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ красно-зеленые финишировали третьими.

«Нужны правильные шаги в комплектовании команды. Если мы вместе с руководством их проделаем… Не просто же так на протяжении 30 туров эта команда удерживала позицию в тройке призеров чемпионата. Кто-то играл лучше, кто-то хуже, но тем не менее.

Если сделаем эти шаги, безусловно, возможен скачок еще выше. Общение с руководством на этот счет идет постоянно. Есть трансферный комитет, собираются руководители», — сказал Галактионов.