Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»
Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что усиление состава поможет клубу занять более высокое место в следующем сезоне.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ красно-зеленые финишировали третьими.
«Нужны правильные шаги в комплектовании команды. Если мы вместе с руководством их проделаем… Не просто же так на протяжении 30 туров эта команда удерживала позицию в тройке призеров чемпионата. Кто-то играл лучше, кто-то хуже, но тем не менее.
Если сделаем эти шаги, безусловно, возможен скачок еще выше. Общение с руководством на этот счет идет постоянно. Есть трансферный комитет, собираются руководители», — сказал Галактионов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
На эти деньги точно можно собрать нормальный состав, при грамотной трансферной работе разумеется