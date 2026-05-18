  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»
0

Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»

Галактионов о «Локо»: сделаем правильные шаги в селекции – возможен скачок выше.

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что усиление состава поможет клубу занять более высокое место в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ красно-зеленые финишировали третьими.

«Нужны правильные шаги в комплектовании команды. Если мы вместе с руководством их проделаем… Не просто же так на протяжении 30 туров эта команда удерживала позицию в тройке призеров чемпионата. Кто-то играл лучше, кто-то хуже, но тем не менее. 

Если сделаем эти шаги, безусловно, возможен скачок еще выше. Общение с руководством на этот счет идет постоянно. Есть трансферный комитет, собираются руководители», — сказал Галактионов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27047 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Большие сомнения.Если уйдут лидеры,то комплектование будет направлено на латание дыр,а не на качественное усиление.Возможный уход Батракова - это уже большая проблема.
ОтветФут.Боль
Большие сомнения.Если уйдут лидеры,то комплектование будет направлено на латание дыр,а не на качественное усиление.Возможный уход Батракова - это уже большая проблема.
С другой стороны уход Батракова, Монтеса, Карпукаса и Воробьева принесет клубу в районе 30+ млн долларов
На эти деньги точно можно собрать нормальный состав, при грамотной трансферной работе разумеется
ОтветИлья Крохин
С другой стороны уход Батракова, Монтеса, Карпукаса и Воробьева принесет клубу в районе 30+ млн долларов На эти деньги точно можно собрать нормальный состав, при грамотной трансферной работе разумеется
Вот именно,что при грамотной.Пока собираем только на внутреннем рынке практически списанных игроков.Из легионеров последний успешный трансфер - это Монтес,но он и стоил нормально.Больше никого найти почему-то не могут,хотя другие команды со скромными бюджетами умудряются находить недорого неплохих игроков.
Михалыч ты этим составом выносил всех в первой в половине сезона а после зимних сборов этим же составом сдулся , и так 3 сезон подряд, Михал Михалыч может дело было не в бобине…
ОтветVanyaVanya063
Михалыч ты этим составом выносил всех в первой в половине сезона а после зимних сборов этим же составом сдулся , и так 3 сезон подряд, Михал Михалыч может дело было не в бобине…
Так ты посмотри на скамейку, глубина состава отсутствует, никогда не понимал претензий к Галактионову и к тому же посмотри на последних чемпионов, во всех них были качественные легионеры, как в том же Локо Сёмина был Фернандеш, Фарфан
Динамо Махачкалу благодари за бронзу.
Ответratmir2015
Динамо Махачкалу благодари за бронзу.
Возможен скачок, если скакалку не отнимут)))
Ответratmir2015
Динамо Махачкалу благодари за бронзу.
Бронза - результат всего чемпионата,а не последних 10 туров,когда Спартак соизволил поиграть в футбол.
Странно что Галактионов ищет проблемы в комплектовании. Трудности - в его подготовке команды к весеннему отрезку.
ОтветТиджани Бабангида
Странно что Галактионов ищет проблемы в комплектовании. Трудности - в его подготовке команды к весеннему отрезку.
А проблем с комплектованием нет? Посмотри на лавку, плакать хочется
Страшно становится за будущий сезон. Лидеру уйдут, новых возьмут очередных свободных агентов или сбитых летчиков
Ответbarsenal93
Страшно становится за будущий сезон. Лидеру уйдут, новых возьмут очередных свободных агентов или сбитых летчиков
Слышали такое уже не раз.
Вы уже сделали, и не раз, "правильные" шаги. История с Бариновым показательна. Щас вам руки выкручивают (почему-то) Воробьев и Карпукас! Тоже мне, "великие" футболисты! )) Но всё равно Локо потеряет в игре с их уходом. Почему не переподписали их раньше, еще год назад?!
поменьше очков надо было раздавать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»
18 мая, 06:59
Батраков о будущем в «Локо»: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится»
18 мая, 05:00
Григорян о Галактионове: «Ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но добивается больших результатов. Представляете, какой потенциал у тренера?»
18 мая, 03:38
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
21 минуту назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
37 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
40 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
46 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Халл» обсуждает с юристами возможность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», когда готовились к «Саутгемптону»
3 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
59 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем