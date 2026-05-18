Семак о рекорде «Зенита» по чемпионствам в России: «Для меня не так важно. Важно, что вернули титул в Петербург, нашим болельщикам»
Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал рекорд петербургского клуба по чемпионским титулам в России.
Сине-бело-голубые обогнали «Спартак» по этому показателю – 11 титулов против 10.
«Для меня не так важно, как для вас [журналистов], что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.
Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита». Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», — сказал Семак.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Напомню, в чемпионство Спартака они сайт и интерфейс перекрасили
Минусаторы жестко работают по сайту.
В следующем году опять за «Краснодар» болеть. Интересно, через неделю смогут себя перебороть и поболеть за «Спартак» в финале кубка? :)
Именно поэтому каждый ваш второй болела тут кичится Кубком УЕФА и Суперкубком УЕФА 20-летней давности, бгг
Причин у этого много, но самая главная в том, что футбол – это эмоции.
Разные – от безумного счастья до глубокого горя, но всегда – искренние и живые.
Фанаты этой игры никогда не променяют её на что-то другое.
Наконец-то закрыли рты КБ секте. Я ждал в прошлом сезоне этого события, но ради чемпионства Краснодара, не переломился и подождал ещё годик. Всё равно это свершилось! И Зенит по победам будет только отдаляться от КБ цирка. Желаю в будущем, ещё ЦСКА и Локомотиву обойти по чемпионствам это КБ недоразумение. Которое даже не сподобилось вчера бронзу на халяву получить.🤣🤣🤣
Порадуйся заслуженной победе Зенита. Веди себя достойно, без оскорблений. От болельщика Спартака тоже поздравляю.