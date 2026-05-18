Семак о рекорде «Зенита» по чемпионствам в России: «Для меня не так важно. Важно, что вернули титул в Петербург, нашим болельщикам»

Семак о рекорде «Зенита» по чемпионским титулам в России: для меня не так важно.

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал рекорд петербургского клуба по чемпионским титулам в России.

Сине-бело-голубые обогнали «Спартак» по этому показателю – 11 титулов против 10.

«Для меня не так важно, как для вас [журналистов], что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.

Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита ». Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», — сказал Семак.