«Ливерпуль» расстроен решением Алонсо возглавить «Челси». «Красные» хотели назначить Хаби еще после ухода Клоппа (The Telegraph)

«Ливерпуль» расстроен решением Хаби Алонсо возглавить «Челси».

Мерсисайдцы хотели назначить испанского тренера еще после ухода Юргена Клоппа летом 2024 года, но тогда Алонсо отказал английскому клубу и через год принял предложение «Реала», сообщает The Telegraph.

Руководители FSG – холдинга, владеющего «Ливерпулем» – расстроились, когда на прошлой неделе Алонсо согласился возглавить «Челси», и приняли решение оставить Арне Слота на посту тренера, несмотря на неудачное выступление «красных» в уходящем сезоне.

Алонсо выступал за «Ливерпуль» как игрок с 2004 по 2009 год.