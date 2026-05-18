«Ливерпуль» расстроен решением Алонсо возглавить «Челси». «Красные» хотели назначить Хаби еще после ухода Клоппа (The Telegraph)
Мерсисайдцы хотели назначить испанского тренера еще после ухода Юргена Клоппа летом 2024 года, но тогда Алонсо отказал английскому клубу и через год принял предложение «Реала», сообщает The Telegraph.
Руководители FSG – холдинга, владеющего «Ливерпулем» – расстроились, когда на прошлой неделе Алонсо согласился возглавить «Челси», и приняли решение оставить Арне Слота на посту тренера, несмотря на неудачное выступление «красных» в уходящем сезоне.
Алонсо выступал за «Ливерпуль» как игрок с 2004 по 2009 год.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
Чего вообще хотели-то? Разруха в головах.
Не на того напали, что называется.
Ох уж этот Алонсо, ну что за бесчестный тип
Понятно, что Хаби ждал Ливерпуль, но эти ни намёка не давали, что лысого уволят
Вот и принял отличное предложение Челси
Романо говорил, что из Ливерпуля никаких активностей не было замечено.
Да, вариант с Челси не самый надежный, но с Хаби даже никто не связался с момента ухода из Реала, толку ему ждать, может Ливерпуль видит Слота пожизненным тренером))