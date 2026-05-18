  • «Ливерпуль» расстроен решением Алонсо возглавить «Челси». «Красные» хотели назначить Хаби еще после ухода Клоппа (The Telegraph)
Мерсисайдцы хотели назначить испанского тренера еще после ухода Юргена Клоппа летом 2024 года, но тогда Алонсо отказал английскому клубу и через год принял предложение «Реала», сообщает The Telegraph.

Руководители FSG – холдинга, владеющего «Ливерпулем» – расстроились, когда на прошлой неделе Алонсо согласился возглавить «Челси», и приняли решение оставить Арне Слота на посту тренера, несмотря на неудачное выступление «красных» в уходящем сезоне.

Алонсо выступал за «Ливерпуль» как игрок с 2004 по 2009 год.

Идиоты сами затянули с увольнением Лысого Шарлатана, а теперь грустят, что Алонсо возглавил Челси
Не знаю, что теперь позорнее: это нытьё или продолжать делать вид, что всё идёт по плану & мы верим в лысого?
Чего вообще хотели-то? Разруха в головах.
Ливерпуль думал, что Алонсо будет ждать от Ливерпуля предложения, очень хочет к ним и не согласится на альтернативы.
Не на того напали, что называется.
Очень разочарованы, очень, но намеренно оставили Слота после ряда важнейших поражений и полностью потраченного в пустоту сезона
Ох уж этот Алонсо, ну что за бесчестный тип
Для Слот сезон не провален. Он получал зарплату за имитацию работы. Молоток!
+++
Понятно, что Хаби ждал Ливерпуль, но эти ни намёка не давали, что лысого уволят
Вот и принял отличное предложение Челси
Я тоже расстроился, когда Шакира вышла за Пике
И обрадовался, когда разошлись?
Милфхантер?
Алонсо ждал решения , они решили оставить слота , а теперь расстроились ? Что за гониво галимое ?
Возможно они хотел назначить Алонсо вторым тренером :))
Ага )
Если долго просто смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж
После ухода Коппа Хаби уже успел уволиться из Байера, поработать в Реале, и вот он в Лондоне, а в Ливерпуле расстроены )))
Чья проблема что вы затянули?
Ниче не понял. Переговоры с Алонсо вообще шли? Вроде ведь давно говорили что Слота оставят
Нет. Теперь просто везде пишут, что и Челси, и Ливерпуль следили за Алонсо ещё с утробы матери, а хотели назначить ещё до того, как он возглавил Байер.
Романо говорил, что из Ливерпуля никаких активностей не было замечено.
Сами чуть ли не каждую неделю оставляли Слота, даже когда уже все фаны были бы рады слить его, когда могли бы 100 раз уже пригласить Алонсо. Многие фаны Ливерпуля в чатах тг еще и поливают Алонсо, типа дурак и предатель и всякая чушь, по их мнению он видимо до старости должен был ждать когда боссы клуба очухаются. То с Гехи затупили, теперь с Алонсо, по сути 2 топов упустили имея все карты на руках.
Да дурачье, раз поливают Алонсо.
Да, вариант с Челси не самый надежный, но с Хаби даже никто не связался с момента ухода из Реала, толку ему ждать, может Ливерпуль видит Слота пожизненным тренером))
Что я только что прочитал? Грубо говоря, Ливерпуль - это жених, который в данный момент живёт с девушкой, но при этом просит другую девушку подождать чуток пока он с нынешней наиграется. Теперь он разочарован её решением жить с другим 😂
Да это журналюги бред несут. Даже не смешно если честно.
