Батраков о будущем в «Локо»: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков допустил, что не сыграет за железнодорожников в следующем сезоне.

Накануне 20-летний игрок принял участие в матче 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). Сообщалось, что Батраковым интересуется «ПСЖ».

— Это был твой последний матч за «Локомотив»?

— Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится.

— Читаешь ли новости про Кампуша (советник «ПСЖ» по спортивным вопросам – Спортс”)?

— Не читаю и ничего не знаю про это, — сказал Батраков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
если будет возможность уехать в Европу, надо ехать, если нет, продолжать играть в Локомотиве...
Не надо никаких Зенитов и Краснодаров.
Глушенков вон перешёл, денег насыпали, о Европе забыть можно
Весну Батраков провёл тоже не ярко. Он уже давно на чемоданах на самом деле. Пускай уезжает, если будет реально предложение от кого-нибудь. В Россию вернуться успеет если вдруг не получится, а поиграть в сильном чемпионате по-любому необходимо
Да почему на чемоданах-то?
Может быть, просто от 20-летнего игрока требуют постоянно быть лидером команды, а он недостаточно стабилен для этого, а подменить его некем?
Согласен, он уже сейчас не в конкурентной среде находится, а где нет конкуренции и пропадает развитие.
У ПСЖ есть основа. Выкупить Батракова и Кисляка за 35-40млн для них это копейки, личка у них будет мизерная, посидят полгода на скамейке, Энрике с ними познакомится, зимой решит, в аренду отдать или продолжать. Риски минимальные.
Про Сафонова такие как ты также говорили и смеялись))
В итоге скауты при просмотре матча сделают предложение Круговому
Лучше никуда не уехать. В Локомотиве неплохо.
Батраков был хорош осенью, как и весь Локомотив, а весной абсолютно никакой. Посмотрел на его передачи в последних играх- это просто абзац! Или подсовывает в борьбу закрытому партнёру подставляя его, или назад. Креатива ноль, остроты ноль. Посмотрим что из него получится в будущем. Хотелось бы конечно чтобы парень стал звездой, но если начать перечислять молодых футболистов которым пророчили великое будущее то букв не хватит, и где они? Всё равно надеюсь на удачное развитие карьеры Батракова, ещё бы эти надежды оправдались.
ПСЖ могут выкупить его и Кисляка и отдать в аренду после сборов
Не отдадут. Пригодятся в обойме. Шансов у них проявить себя будет достаточно. Купили какого то дро Фернандеса у Барсы, наши сильнее его на 3 головы.
Судьба выберет бабло газовое.
Миллион слухов по переходам в межсезонье, но ни одного по Батракову в Зенит! Это не случайность, он там не нужен просто. Я его лично не очень люблю, сознаюсь. Уровень мастерства - так себе, ничего особенного.Против клубов на вылет может что-то показать, а при сопротивлении - его не видно на поле. Показателен матч с ЦСКА вчера, например! Да и к крашенным мужикам нашим отношусь с антипатией. )
Если захотят его купить, то купят и найдут как перевести деньги
