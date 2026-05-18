Батраков о будущем в «Локо»: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится»

Батраков о будущем в «Локо»: посмотрим, как судьба сложится.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков допустил, что не сыграет за железнодорожников в следующем сезоне.

Накануне 20-летний игрок принял участие в матче 30-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). Сообщалось, что Батраковым интересуется «ПСЖ».

— Это был твой последний матч за «Локомотив»?

— Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится.

— Читаешь ли новости про Кампуша (советник «ПСЖ» по спортивным вопросам – Спортс”)?

— Не читаю и ничего не знаю про это, — сказал Батраков.