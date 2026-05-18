  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: «У команды, которая атакует, всегда больше шансов заработать 11-метровые или штрафные. Везет сильнейшим»
0

Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: «У команды, которая атакует, всегда больше шансов заработать 11-метровые или штрафные. Везет сильнейшим»

Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: везет сильнейшим.

Валерий Масалитин высказался о том, что «Зенит» в чемпионском сезоне Мир РПЛ пробил 14 пенальти.

«Команда, которая много атакует, зарабатывает больше пенальти и штрафных. Понятно, что две команды – «Краснодар» и «Зенит» – отличались неправильными решениями судей. Но, как говорится, везет сильнейшим.

Повторю: команда, которая атакует, всегда имеет больше шансов заработать пенальти или штрафные», – сказал экс-форвард ЦСКА.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26842 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РИА Новости»
logoЗенит
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
Валерий Масалитин
logoКраснодар

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот только правда атакует эта команда достаточно посредственно, для такого количества пенальти, ну а пенальти в чемпионском матче - это квинтэссенция всего сезона.
Ответseversever
Вот только правда атакует эта команда достаточно посредственно, для такого количества пенальти, ну а пенальти в чемпионском матче - это квинтэссенция всего сезона.
пенальти чистый, ударять по лицу нельзя... при этом Зенит становился чемпионом и без этого пенальти, Зенит устроила бы ничья
Ответseversever
Вот только правда атакует эта команда достаточно посредственно, для такого количества пенальти, ну а пенальти в чемпионском матче - это квинтэссенция всего сезона.
Когда против тебя выходят каждый тур автобусы не особо вариантов много забивать, даже атакующие Локо и Спартак с Зенитом играли от обороны, а от Зенита всегда требуют победы и 1го места . Тот же Краснодар доволен был ничьей при игре в большинстве
Странно. Краснодар по созданным моментам и голам опережает Зенит, но до рекорда по пенальти им далеко. Так что логика Масалитина тут не работает.
ОтветПетр Иванов_1116919959
Странно. Краснодар по созданным моментам и голам опережает Зенит, но до рекорда по пенальти им далеко. Так что логика Масалитина тут не работает.
Комментарий скрыт
ОтветПетр Иванов_1116919959
Странно. Краснодар по созданным моментам и голам опережает Зенит, но до рекорда по пенальти им далеко. Так что логика Масалитина тут не работает.
"До рекорда далеко" только в этом сезоне?)
С сезона 20/21 Спартак пробил столько же пенальти сколько и Зенит. То есть Зенит сравнялся только в этом сезоне. Но ромбоголовые расскажут, что это другое.
ОтветСurator
С сезона 20/21 Спартак пробил столько же пенальти сколько и Зенит. То есть Зенит сравнялся только в этом сезоне. Но ромбоголовые расскажут, что это другое.
Комментарий скрыт
Ответ</c/>
Комментарий скрыт
Только Спартак стабильно меньше забивает все эти сезоны
Везет не сильнейшим увы, а тем у кого финансовый безлимит и кабинетный админресурс ... потому за любой нырок в штрафной зенитовца ставят пенальти, а когда тот же Соболев, имея ЖК, засаживает Умярову локтем в голову - вторую ЖК и удаление ему не дают ... вот так и дотащили дважды юбиляров до их позорного шампиньёнства
ОтветФокс45
Везет не сильнейшим увы, а тем у кого финансовый безлимит и кабинетный админресурс ... потому за любой нырок в штрафной зенитовца ставят пенальти, а когда тот же Соболев, имея ЖК, засаживает Умярову локтем в голову - вторую ЖК и удаление ему не дают ... вот так и дотащили дважды юбиляров до их позорного шампиньёнства
Факт.
ОтветФокс45
Везет не сильнейшим увы, а тем у кого финансовый безлимит и кабинетный админресурс ... потому за любой нырок в штрафной зенитовца ставят пенальти, а когда тот же Соболев, имея ЖК, засаживает Умярову локтем в голову - вторую ЖК и удаление ему не дают ... вот так и дотащили дважды юбиляров до их позорного шампиньёнства
А Босселли забыл? Если бы картку не пополнили , не было бы золота
Везёт - это выиграть в лотерею, а заработать - это про труд и мастерство. Боюсь, что тут надо выбирать что-то одно, а то выходит история миллионера, который , как он рассказывал, всего добился упорным трудом - он выжимал яблоки и продавал сок. На пятисотом яблоке пришла телеграмма, что у него умер дядя и оставил ему все свои миллионы. Видимо у Зенита что-то в этом роде
Предыдущие два года было по 11 у Спартака и КС, 3 сезона назад у Ростова 15, 4 сезона - 13 у Краснодара. И всё норм было. Но стоило назначить 14 в пользу Зенита, причём даже самые отбитые свидетели заговора на вопрос к какому из них претензия, только про Махачкалу булькают, с которой играли в Кубке, так тут же поднялся вой "спасити, памагити, убивают".
Ответfil_spb
Предыдущие два года было по 11 у Спартака и КС, 3 сезона назад у Ростова 15, 4 сезона - 13 у Краснодара. И всё норм было. Но стоило назначить 14 в пользу Зенита, причём даже самые отбитые свидетели заговора на вопрос к какому из них претензия, только про Махачкалу булькают, с которой играли в Кубке, так тут же поднялся вой "спасити, памагити, убивают".
причём в текущем году правила изменились и теперь за большее количество моментов дают пенальти... поэтому логично, что в целом пенальти стали больше ставить в РПЛ
Ответfil_spb
Предыдущие два года было по 11 у Спартака и КС, 3 сезона назад у Ростова 15, 4 сезона - 13 у Краснодара. И всё норм было. Но стоило назначить 14 в пользу Зенита, причём даже самые отбитые свидетели заговора на вопрос к какому из них претензия, только про Махачкалу булькают, с которой играли в Кубке, так тут же поднялся вой "спасити, памагити, убивают".
В самом начале матч с Рубином. Там не просто вопросы. Там бред чистейший. Чуть позже, кажется, со Спартаком. Тоже бредовый пенальти. В матчах без Зенита такие пенки никому не давали.
Краснодар утопили не судьи, а собственная трусость и инфантильность на поле, а ещё святая уверенность что им все должны. Итого Зенит забрал чемпионство по делу.
ОтветBlack Phoenix
Краснодар утопили не судьи, а собственная трусость и инфантильность на поле, а ещё святая уверенность что им все должны. Итого Зенит забрал чемпионство по делу.
Это говорит глор , который болеет за самого трусливейшего тренера в РПЛ , которого прозвали "сельдереем", который ничего не показал в Еврокубках , а с аутсайдерами играет в 5 защитников .
ОтветBlack Phoenix
Краснодар утопили не судьи, а собственная трусость и инфантильность на поле, а ещё святая уверенность что им все должны. Итого Зенит забрал чемпионство по делу.
"а ещё святая уверенность что им все должны." это с чего такое заявление вдруг?
Везет богатейшим
ОтветN_1_K_I
Везет богатейшим
Соглашусь. Кто-то в школе работал, а кто-то миллиарды на народной нефте захватил.
Такое ощущение, что футболисты в инвалидных колясках катаются по полю, а результат игры выявляется сговором судей и симпатиями.
Блин, ведь за тур до игры Динамо - Краснодар им уже повесили золото и радовались , что Зенит потонул.
Более того, уже гнобили Краснодар как убогого и наглого чемпиона. Неделю гнобили.
Удачи вам, счастливые обладатели мыслей.
Знаете ли вы, что такое футбол?
Первое и главное - это объединяющая сила.
Радость, эмоции и праздник в каждый дом.
Футбол - это мир!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы боролись против многих вещей в российском футболе. Одни команды они судят так, другие – по-другому. Я буду говорить что должен, ничто не заткнет меня»
17 мая, 20:17
Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»
17 мая, 19:13
Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»
17 мая, 18:28
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
23 минуты назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
27 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
33 минуты назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
47 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
51 минуту назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
сегодня, 13:26
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
2 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
15 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем