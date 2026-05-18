Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: «У команды, которая атакует, всегда больше шансов заработать 11-метровые или штрафные. Везет сильнейшим»

Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: везет сильнейшим.

Валерий Масалитин высказался о том, что «Зенит» в чемпионском сезоне Мир РПЛ пробил 14 пенальти .

«Команда, которая много атакует, зарабатывает больше пенальти и штрафных. Понятно, что две команды – «Краснодар » и «Зенит » – отличались неправильными решениями судей. Но, как говорится, везет сильнейшим.

Повторю: команда, которая атакует, всегда имеет больше шансов заработать пенальти или штрафные», – сказал экс-форвард ЦСКА.