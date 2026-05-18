Вратарь «Лилля» Озер – лидер сезона Лиги 1 по сухим матчам (13). У Шевалье – 9, у Сафонова – 8
Вратарь «Лилля» Берке Озер провел больше всех сухих матчей в прошедшем чемпионате Франции.
25-летний турок сыграл на ноль в 13 из 32 игр.
Второе место по этому показателю делят Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже») и Робен Риссер («Ланс») – по 11.
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье с 9 матчами на ноль делит 6-е место в списке, его партнер по парижскому клубу Матвей Сафонов – 9-е (8 сухих игр).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Transfermarkt
