  • Вратарь «Лилля» Озер – лидер сезона Лиги 1 по сухим матчам (13). У Шевалье – 9, у Сафонова – 8


Вратарь «Лилля» Берке Озер провел больше всех сухих матчей в прошедшем чемпионате Франции.

25-летний турок сыграл на ноль в 13 из 32 игр.

Второе место по этому показателю делят Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже») и Робен Риссер («Ланс») – по 11.

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье с 9 матчами на ноль делит 6-е место в списке, его партнер по парижскому клубу Матвей Сафонов – 9-е (8 сухих игр).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Transfermarkt
Лилль отлично заменил Шевалье) можно продавать и Озера за 40 млн
Лилль отлично заменил Шевалье) можно продавать и Озера за 40 млн
Продать Озера в Осер
Если бы сложились все вратари ПСЖ, то получился бы ультимативный сухарик сезона.
Турок прекрасно дебютировал в Лилле. Еще пенальти ловит не хуже Сафонова ))
ПСЖ купит Озера
