Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»
Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: хорошо, когда игрок универсален.
И.о. тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над «Локомотивом» (3:1) в Мир РПЛ высоко отозвался о защитнике армейцев Даниле Круговом.
— Круговой сегодня сделал два мощных забега. Кого вы выберите – его или Гарета Бэйла?
— Конечно, Кругового. Он один из лидеров и игрок, который может, наверное, и два-три матча подряд сыграть. Считаю, что в игре против «Пари НН» именно его забег был ключевым моментом, после которого мы перевернули игру.
И сегодня он отыграл очень здорово. Хорошо, когда футболист универсален и может закрывать несколько позиций. Сегодня он, играя в обороне, сделал гол. Хочу поблагодарить Даню за сегодняшнюю игру, – сказал Игдисамов.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27061 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А вот забег Кругового вчера действительно напомнил Бейла на пике формы. Шикарный эпизод