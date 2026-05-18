  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»
0

Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»

Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: хорошо, когда игрок универсален.

И.о. тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над «Локомотивом» (3:1) в Мир РПЛ высоко отозвался о защитнике армейцев Даниле Круговом.

— Круговой сегодня сделал два мощных забега. Кого вы выберите – его или Гарета Бэйла?

— Конечно, Кругового. Он один из лидеров и игрок, который может, наверное, и два-три матча подряд сыграть.  Считаю, что в игре против «Пари НН» именно его забег был ключевым моментом, после которого мы перевернули игру. 

И сегодня он отыграл очень здорово. Хорошо, когда футболист универсален и может закрывать несколько позиций. Сегодня он, играя в обороне, сделал гол. Хочу поблагодарить Даню за сегодняшнюю игру, – сказал Игдисамов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27061 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
logoДанил Круговой
logoДмитрий Игдисамов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoГарет Бэйл

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вопрос гениальный, выбрать действующего игрока в самом сочном возрасте или футбольного пенсионера) ещё бы Азара третим на выбор предложили))
А вот забег Кругового вчера действительно напомнил Бейла на пике формы. Шикарный эпизод
Ответzer
Вопрос гениальный, выбрать действующего игрока в самом сочном возрасте или футбольного пенсионера) ещё бы Азара третим на выбор предложили)) А вот забег Кругового вчера действительно напомнил Бейла на пике формы. Шикарный эпизод
Азара, к сожалению, уже не предложишь - там пузо такого размера примерно как эго среднестатического российского паспортиста.
Не, ну может он про данный момент времени говорит. Если Бэйл в гольф аммуниции и с клюшкой будет, то круговой, наверное, лучше сыграет, но не точно.
Вот кто должен носить капитанскую повязку в отсутствие Акинфеева, а не бесполезный мифический "10-й номер", который делает 5 касаний после приема,, теряет мяч постоянно и уже как лет 8 не может сделать ни одной нормальной подачи...
ОтветRevaforeva
Вот кто должен носить капитанскую повязку в отсутствие Акинфеева, а не бесполезный мифический "10-й номер", который делает 5 касаний после приема,, теряет мяч постоянно и уже как лет 8 не может сделать ни одной нормальной подачи...
В прошлый раз писал про Облякова, что он просто исчезает в матчах против топов РПЛ. В этот раз то же самое. Один пас на Мусаева за 90 минут - это разве норма для десятки?
ОтветRevaforeva
Вот кто должен носить капитанскую повязку в отсутствие Акинфеева, а не бесполезный мифический "10-й номер", который делает 5 касаний после приема,, теряет мяч постоянно и уже как лет 8 не может сделать ни одной нормальной подачи...
А куда это мы лезем? Пусть коллектив решает.
Бейла так еще никто не унижал….
Какой вопрос такой ответ, но Кругиньо великолепен конечно
Вопрос очень хорошо показывает умственный уровень того кто спрашивает.
Хватит пихать бедного Круга в оборону,ну хватит,ну человек склонен и более полезен впереди!!🔴🔵
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Круговой после 3:1 с «Локо»: «Знаю, что скауты «ПСЖ» сегодня просматривали некоторых игроков, но я вас расстрою, ребята. Шутка»
17 мая, 17:58
Ибрагимов из «МЮ», Соболев, Батраков, Головин, Миранчуки, Тюкавин – в расширенном списке сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Сафонов не включен
12 мая, 09:09
Данилов признан лучшим игроком апреля в ЦСКА. 18-летний защитник обошел Облякова, Кругового, Гонду, Кисляка и Баринова в голосовании фанатов
10 мая, 09:58
Рекомендуем
Главные новости
«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
6 минут назад
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
24 минуты назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
40 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
43 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
49 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
сегодня, 14:38
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем