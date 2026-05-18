Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»

Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: хорошо, когда игрок универсален.

И.о. тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над «Локомотивом» (3:1) в Мир РПЛ высоко отозвался о защитнике армейцев Даниле Круговом.

— Круговой сегодня сделал два мощных забега. Кого вы выберите – его или Гарета Бэйла?

— Конечно, Кругового. Он один из лидеров и игрок, который может, наверное, и два-три матча подряд сыграть. Считаю, что в игре против «Пари НН» именно его забег был ключевым моментом, после которого мы перевернули игру.

И сегодня он отыграл очень здорово. Хорошо, когда футболист универсален и может закрывать несколько позиций. Сегодня он, играя в обороне, сделал гол. Хочу поблагодарить Даню за сегодняшнюю игру, – сказал Игдисамов.