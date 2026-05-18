Леполь из «Ренна» с 21 голом стал лучшим бомбардиром Лиги 1, у Барколя 11 мячей. Томассон из «Ланса» и Ажорк из «Бреста» с 9 пасами – лучшие ассистенты

Форвард «Ренна » Эстебан Леполь стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Франции.

В 34 матчах 26-летний француз забил 21 гол.

Второе место в списке с 16 мячами разделили нападающий «Страсбура » Хоакин Паничелли и хавбек «Марселя » Мэйсон Гринвуд .

Среди игроков «ПСЖ» лучший результат у Брэдли Барколя – 11 голов.

Лучшими ассистентами Лиги 1 в минувшем сезоне стали полузащитник «Ланса» Адриен Томассон и хавбек «Бреста» Людовик Ажорк – у них по 9 голевых передач.

Среди футболистов «ПСЖ» лучший результат у Усмана Дембеле и Витиньи – по 7 ассистов.

