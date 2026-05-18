  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Леполь из «Ренна» с 21 голом стал лучшим бомбардиром Лиги 1, у Барколя 11 мячей. Томассон из «Ланса» и Ажорк из «Бреста» с 9 пасами – лучшие ассистенты
0

Леполь из «Ренна» с 21 голом стал лучшим бомбардиром Лиги 1, у Барколя 11 мячей. Томассон из «Ланса» и Ажорк из «Бреста» с 9 пасами – лучшие ассистенты

Леполь из «Ренна» с 21 голом стал лучшим бомбардиром Лиги 1.

Форвард «Ренна» Эстебан Леполь стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Франции.

В 34 матчах 26-летний француз забил 21 гол.

Второе место в списке с 16 мячами разделили нападающий «Страсбура» Хоакин Паничелли и хавбек «Марселя» Мэйсон Гринвуд.

Среди игроков «ПСЖ» лучший результат у Брэдли Барколя – 11 голов.

Лучшими ассистентами Лиги 1 в минувшем сезоне стали полузащитник «Ланса» Адриен Томассон и хавбек «Бреста» Людовик Ажорк – у них по 9 голевых передач.

Среди футболистов «ПСЖ» лучший результат у Усмана Дембеле и Витиньи – по 7 ассистов.

Статистика Лиги 1

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26663 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЭстебан Леполь
logoРенн
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoБрэдли Барколя
logoСтрасбур
logoМэйсон Гринвуд
logoМарсель
logoАдриен Томассон
logoХоакин Паничелли
logoЛюдовик Ажорк
logoУсман Дембеле
logoБрест
logoЛанс
logoВитинья

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
И этого игрока проигнорил блешам, идиот
ОтветPSG Forever
И этого игрока проигнорил блешам, идиот
Это всё потому что он белый
Леполя не взяли на ЧМ 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Леполь думаю уедет в какой нибудь середняк АПЛ
Панич мог бы больше забить если бы не травма
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лилль» вышел в ЛЧ напрямую, «Лион» попал в квалификацию. «Марсель» сыграет в ЛЕ, «Монако» выйдет в ЛК в случае победы «Ланса» в Кубке
17 мая, 21:08
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Парижа», «Монако» Головина против «Страсбура», «Лион» принимает «Ланс», «Марсель» – «Ренн»
17 мая, 21:01Live
«ПСЖ» проиграл «Парижу», пропустив на 94-й в контратаке – 1:2. Гори сделал дубль, Барколя забил, Сафонов играл
17 мая, 20:53
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
48 минут назад
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
55 минут назад
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
сегодня, 12:45Видео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Неймар не будет игроком основы и капитаном на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
1 минуту назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
15 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
19 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
30 минут назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
35 минут назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Агаларов, Сундуков, Бегич и Мамин играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
42 минуты назад
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
43 минуты назад
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
57 минут назадВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
58 минут назад
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Рекомендуем