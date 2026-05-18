Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона: «Он в топе бомбардиров и ассистентов. Желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате»

Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона РПЛ.

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

В 30 матчах Сперцян забил 13 голов и сделал 16 результативных передач (лучший показатель в лиге).

«Если брать по индивидуальным качествам, то Сперцян заслужил [звание лучшего игрока сезона]. Он в топе бомбардиров и ассистентов. Эдик – большой молодец.

Не знаю, какие у него амбиции, но желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате», – сказал Батраков.