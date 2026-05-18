Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона: «Он в топе бомбардиров и ассистентов. Желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате»
Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона РПЛ.
Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.
В 30 матчах Сперцян забил 13 голов и сделал 16 результативных передач (лучший показатель в лиге).
«Если брать по индивидуальным качествам, то Сперцян заслужил [звание лучшего игрока сезона]. Он в топе бомбардиров и ассистентов. Эдик – большой молодец.
Не знаю, какие у него амбиции, но желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате», – сказал Батраков.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27048 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А и, если что проще будет его продать.