Батраков назвал Сперцяна лучшим игроком сезона: «Он в топе бомбардиров и ассистентов. Желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате»

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

В 30 матчах Сперцян забил 13 голов и сделал 16 результативных передач (лучший показатель в лиге).

«Если брать по индивидуальным качествам, то Сперцян заслужил [звание лучшего игрока сезона]. Он в топе бомбардиров и ассистентов. Эдик – большой молодец. 

Не знаю, какие у него амбиции, но желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате», – сказал Батраков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РИА Новости»
Кордоба топ самый по сезону , пахарь, Сперцян, Батраков , тоже в тройке , так же отмечу Бариоса который все игры отыграл от звонка до звонка, и Нино оборону Зенита держал шикарно…Из разочарований , Жедсон у Спартака , все таки с его гандикапом приходил топом, но ничего сверхъестественно не показал, Луис Энрике тоже, Баринов разочаровал, как будто то ЦСКА не его команда, ну Боссели тоже можно отметить и Пари Нн вылетел без него и Краснодару не помог взять золото, так же Миранчук в Динамо сдулся, ждал большего от его прихода…
Как раз Бариос уже, чувствуется, сдаёт. Из Зенита в списке лучших должен быть Вендел, а не Бариос
Что можно было ждать от миранчука? Мертвяк обыкновенный
Пора уезжать обоим.
Сперцян в Интер, Батраков в Порту, Кисляк в Комо.
В кому
Самый лучшие игроки РПЛ это Кордоба и Сперцян
Пусть лучше тут играют, так хоть чемпионат поинтересней.
Молодец, Леша! Очень достойно. А я желаю ему, Эдику и Кисляку никуда не уезжать. Эгоистично, конечно, но пусть они нас радуют своей игрой и наш чемпионат делают лучше!
Кордоба намного лучше
Намекает старому - Иди уже отсюда, дай дорогу молодым ).
Интересно, почему интерес к Батракову от более сильных клубов, чем к Сперцяну. По уровню они выглядят схожими.
Может потому что молодой, и через несколько лет может стать ещё сильнее. Сперцян же на пике уже считай.
А и, если что проще будет его продать.
Так большому клубу готовый опытный игрок может понадобиться сразу, а молодого ещё надо доводить до ума и встраивать
