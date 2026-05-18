«Хорошо, что титулы выигрывают два наших тренера – Семак и Мусаев». Масалитин об РПЛ

Масалитин: хорошо, что РПЛ выигрывают два наших тренера – Семак и Мусаев.

Валерий Масалитин доволен тем, что Мир РПЛ в последние годы выигрывают клубы под руководством российских тренеров.

Накануне чемпионом России стал «Зенит», в прошлом году – «Краснодар ».

«Если бы не осечка «Краснодара», чемпион был бы другой. Что хорошо в этом чемпионстве, так это то, что Семак и Мусаев – два наших тренера, которые выигрывают эти титулы.

По игре, думаю, вопросы есть как к «Зениту », так и к «Краснодару». И, в принципе, «Локомотив» взял третье место. Он тоже особо весной себя не показал.

Но с чемпионства можно сделать еще один хороший вывод. Наконец-то мы узнали, когда у клуба [«Зенит»] столетие произошло. А так бы еще не знали, еще бы играли, наверное», – сказал бывший нападающий ЦСКА.

Семак выиграл чемпионат России в 7-й раз, до Романцева – 1 титул. У тренера «Зенита» 14-й трофей за карьеру