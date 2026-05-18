Семак о чемпионствах «Зенита»: «Болельщикам других клубов они приедаются, но нам нет. Многие относятся с нелюбовью – как говорят, не пытайтесь понять, почему вас не любят»

Сергей Семак: победы не могут надоесть.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26 – в заключительном туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга обыграла на выезде «Ростов» (1:0).

– Когда «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом, многие говорили о том, что немножко, наверное, как-то замылились, приелись эмоции, отношение к завоеванному титулу. Сейчас, после двухлетней паузы, образовавшейся, немножко обнулились эти эмоции и стали ли они опять острее? Вот сегодня, как будто впервые, как тогда, когда впервые вы завоевали?

– Конечно, обнулились, но они всегда были запредельными. Два года назад, когда последний раз выиграли, они тоже были запредельными. Победы не могут надоесть. Конечно, приятно, но еще раз повторюсь, что мы стараемся хорошо делать свою работу. А по поводу нас… Нам они не приедаются.

Конечно, для кого-то, для болельщиков других клубов они приедаются. Многие относятся немножко, наверное, с нелюбовью. Как говорят, не пытайтесь понять, почему вас не любят. Счастливые пытаются осчастливить, а обидчивые – обидеть. Вот и все. Наверное, где-то у кого-то копится негативная реакция, которую нужно куда-то выплескивать, но мы к этому точно не имеем никакого отношения. Мы стараемся радовать тех, кто за нас переживает, тех, кто любит.

Сегодня и мои родители присутствовали на матче, и моя дочь, которая мечтала – у нее как-то не получалось. Одна внучка, вторая, говорит: «Я хочу праздновать, когда это случится, этот день». В прошлом году могла, но не получилось. А в этом году специально прилетела для того, чтобы поздравить, для того, чтобы поддержать. Дома и супруга, и остальные дети все сидели возле телевизора. Сразу позвонил, поблагодарил их. Доставлять им радость и счастье – мне нравится. Это то, что доставляет радость моему сердцу! – сказал Семак.