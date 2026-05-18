  • Семак о чемпионствах «Зенита»: «Болельщикам других клубов они приедаются, но нам нет. Многие относятся с нелюбовью – как говорят, не пытайтесь понять, почему вас не любят»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что победы не могут надоесть.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26 – в заключительном туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга обыграла на выезде «Ростов» (1:0).

– Когда «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом, многие говорили о том, что немножко, наверное, как-то замылились, приелись эмоции, отношение к завоеванному титулу. Сейчас, после двухлетней паузы, образовавшейся, немножко обнулились эти эмоции и стали ли они опять острее? Вот сегодня, как будто впервые, как тогда, когда впервые вы завоевали?

– Конечно, обнулились, но они всегда были запредельными. Два года назад, когда последний раз выиграли, они тоже были запредельными. Победы не могут надоесть. Конечно, приятно, но еще раз повторюсь, что мы стараемся хорошо делать свою работу. А по поводу нас… Нам они не приедаются.

Конечно, для кого-то, для болельщиков других клубов они приедаются. Многие относятся немножко, наверное, с нелюбовью. Как говорят, не пытайтесь понять, почему вас не любят. Счастливые пытаются осчастливить, а обидчивые – обидеть. Вот и все.  Наверное, где-то у кого-то копится негативная реакция, которую нужно куда-то выплескивать, но мы к этому точно не имеем никакого отношения. Мы стараемся радовать тех, кто за нас переживает, тех, кто любит.

Сегодня и мои родители присутствовали на матче, и моя дочь, которая мечтала – у нее как-то не получалось. Одна внучка, вторая, говорит: «Я хочу праздновать, когда это случится, этот день». В прошлом году могла, но не получилось. А в этом году специально прилетела для того, чтобы поздравить, для того, чтобы поддержать. Дома и супруга, и остальные дети все сидели возле телевизора. Сразу позвонил, поблагодарил их. Доставлять им радость и счастье – мне нравится. Это то, что доставляет радость моему сердцу! – сказал Семак.

Вас не любят из за отмененного гола Балтики из за придуманного офсайда, вас не любят из за левейшей точки с Махачкалой и Оренбургом, вас не любят потому что весь чемпионат играете с 2 россиянами в старте и с кучей 30-40 миллионных бразильцев, это только малая часть из за чего вас не любят) а не из за того что вы такие сильные и непобедимые) с админресурсом, с 12 игроком на поле в желтой майке вас действительно победить непросто)
ОтветСуслик Агарян
А я их просто не люблю😊
Потому что они какие то слащавые😆приторно- притворные...и уж очень не любят нашу страну....которая оказывается не любит их ещё больше....
ОтветСуслик Агарян
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Побыстрее бы Серёжа вас в Европу допустили , чтобы вам какой-нибудь Анортосис по самые булки напихал... 🤡
Справедливости ради, Зенит никогда в квале не отливался всяким помойкам типа зультеварегема, санктгаллена и прочим аекам с кошицами))
Забавно читать про зюльтеварегенские помойки. То ли дело спонсируемые из госбюджета элитные ЦСКА и зенит
Зенит не любят из-за Газпрома. После каждого важного домашнего гола почему то показывают Миллера . Не любят из за матч тв которое принадлежит им же . Раньше еще фигура Медведева добавляла негатива . Лично у меня команда не вызывает ненависти , но смешно читать как другие клубы штрафуют за кричалки про позор и. Тд . Сменяться люди в руководстве страны и может деньги и возможности перейдут к другой команде и мы будем высмеивать условное Торпедо или Рубин , жизнь покажет . А случиться может , что угодно , ведь я и подумать не мог смотря футбол в конце 90 начала 00 , что мы будем так жить
Если б Зенит не любили только из-за Газпрома, денег и возможностей, также не любили бы и московские клубы, которые не взирая ни на что, продолжают развиваться и неплохо финансироваться госкорпорацими, а не условные Ротор или Факел, у которых также имеются свои армии болельщиков. Но раз этого не происходит, а намёки на это быстро затухают, дело наверное всё-таки не в Газпрома(или не только в нём), а в чём-то другом
Когда-то понял одну важную вещь. Если человек недоволен своей жизнью, он будет ненавидеть. Он всегда найдёт кого и почему)
Вас не любят, потому что вы клуб, в который гос компания, занимающаяся продажей ресурсов недр Родины, вбухивает огромные деньги ("национальное достояние" мля) только официально, сколько заносят в конвертах - не известно. Количество стремных пенальти вполне отчетливо показывает системную работу с судьями. Собственно к спорту это имеет мало отношения. Короче, есть чем гордиться (нет).
Стрёмные пенальти,работа с судьями.Старые песни о главном))
Когда Спартак в прошлом сезоне пробил столько же,или Ростов с его 16 пенальти 3 года назад,вы так же возмущались и негодовали,роняя кал из попы от убеждения,а?Или когда Зенит из года в год получал больше всех ошибок в свою сторону,сильно расстраивались от несправедливости?
Что-то я думаю,что всем всё нравилось и все были довольны.
Смешно,когда про народные недра лукойловские базарят..
Видимо Лукойл нефть с Луны качает
все таки слишком он воспитанный и интеллигентный для данной профессии. потомки будут этим восхищаться, а современники, особенно из всем известных тушинских трущоб, принимать за бесхребетность.
Комментарий скрыт
Восхищаться ? Серьезно ?
Конкретно в этом году чемпионство упустил Краснодар и никакой Газпром или админресурс тут ни при чем
А ещё пенальти виноват , который аж на первых минутах игры был поставлен....👍
Ленина в упор не забил и Боселли не реализовал. Все
Спасибо Сергей Богданович за работу и по крайней мере если не за игру,то уж за характер команды,учитывая кол-во волевых побед и игры с прямыми конкурентами по сезону! В этом мы точно преуспели.
Качество игры? Оно безусловно было невысоким,учитывая потенциал и класс игроков,этот состав может лучше.Абсолютно убежден,что даже этот ростер Зенита способен быть в 1/2 ЛК,а также в районе 1/8-1/4 ЛЕ(ну окей плюс ещё 1 классный нап нужен).В этом смысле СБС и штабу надо что-то делать,ибо бромантанщики будут прибавлять,кони и Динамо когда-то таки решат свои проблемы.Конкуренция даже в РПЛ станет гораздо жёстче с каждым сезоном и так дарить,как Краснодар никто ничего уже не будет.....
С золотом всех СБГ!! Неделя плача и стенаний столичной торсиды и "фсей России" объявляется открытой!!!!!
Характер в этой гнусной истории , только Дуран показал....
Понял парень....что чемпион то липовый ...сбежал от греха подальше....🫶
норм тушинских бомбануло с утверждения, что Семаком потомки будут восхищаться. лень всем отвечать крч. охладите траханье, кабэ партнеры. бгг.
Сережа не понимает почему не любят или делает вид? Вроде бы умный человек, по крайней мере был таким
Просто раньше меньше говорил и это всё было не так заметно
Ребят, а время какое то было.. Года 2012-13. . Спартак Эйдена Макгиди и Веллитона, Зенит Халка и Витселя, Анжи Это’О и Диарра, мощное московское Динамо, Локо с Павом и незабвенное ЦСКА с Вагнером и Сейду...

Хотя подождите, о чем жто я...
Да....было время
Я тебе больше скажу....
При Зырянове , Аршавине , Кержакове....зенит не вызывал у страны такого отвращения...
Была рабочая борьба за чемпионство....
Спи , сынок....а то много чего можно вспомнить😊
иди спать уже "всястрана" ты пьяна
