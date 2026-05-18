Робинсон о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Не понимаю, в каком мире это не игра рукой. Мбемо фактически использовал ее, чтобы обработать мяч»

Робинсон о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: очевидная игра рукой Мбемо.

Бывший вратарь сборной Англии и «Тоттенхэма» Пол Робинсон высказался о решении засчитать гол «Манчестер Юнайтед » в ворота «Ноттингем Форест », несмотря на попадание мяча в руку Бриану Мбемо .

Матч 37-го тура АПЛ завершился победой «МЮ» со счетом 3:2.

«Это игра рукой. Абсолютно очевидная игра рукой, без всяких сомнений.

Мы снова оказываемся в зоне субъективных трактовок. Мы постоянно слышим выражение, что это не «явная и очевидная ошибка». Мбемо фактически использовал руку, чтобы обработать мяч – он прижимает ее к телу, хотя можно спорить, что он пытался, наоборот, убрать руку с пути мяча.

В этом сезоне у нас уже было столько разговоров об игре рукой в развитии голевых атак, что я просто не понимаю, в каком мире это может не считаться игрой рукой», – сказал Робинсон.