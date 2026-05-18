  Робинсон о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Не понимаю, в каком мире это не игра рукой. Мбемо фактически использовал ее, чтобы обработать мяч»
Робинсон о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Не понимаю, в каком мире это не игра рукой. Мбемо фактически использовал ее, чтобы обработать мяч»

Бывший вратарь сборной Англии и «Тоттенхэма» Пол Робинсон высказался о решении засчитать гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ноттингем Форест», несмотря на попадание мяча в руку Бриану Мбемо.

Матч 37-го тура АПЛ завершился победой «МЮ» со счетом 3:2. 

«Это игра рукой. Абсолютно очевидная игра рукой, без всяких сомнений.

Мы снова оказываемся в зоне субъективных трактовок. Мы постоянно слышим выражение, что это не «явная и очевидная ошибка». Мбемо фактически использовал руку, чтобы обработать мяч – он прижимает ее к телу, хотя можно спорить, что он пытался, наоборот, убрать руку с пути мяча.

В этом сезоне у нас уже было столько разговоров об игре рукой в развитии голевых атак, что я просто не понимаю, в каком мире это может не считаться игрой рукой», – сказал Робинсон. 

Английское судейство продолжает пробивать дно... Тут хоть это было в ничего не решающем матче, но печалит что и дальше будут ошибки что в пользу что против всех команд.
ну теперь ждём что так судить такие руки будут и дальше-последовательно
реально, чистая рука была
Не увидеть это даже на ВАР - это фантастика. Но честно говоря и вживую было очевидно.
Уэбб все объяснит, что это рука правильная)
