Левандовски попрощался с «Барселоной»: «За 4 года мы пережили много великих моментов, это было огромной честью. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски после победы над «Бетисом» (3:1) в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги попрощался с клубом и его болельщиками.
Ранее поляк объявил об уходе из каталонского клуба. «Барсе» осталось провести 1 игру в текущем сезоне – с «Валенсией» на выезде 23 мая.
«Для меня это очень эмоциональный и одновременно очень тяжелый день. Когда я только приехал в «Барселону», я знал, насколько велик этот клуб, но ваша любовь и поддержка превзошли все, что я мог представить.
С первого дня я чувствовал себя здесь как дома. Никогда не забуду, как вы скандировали мое имя. Спасибо партнерам по команде, тренерам и всем сотрудникам клуба. Для меня было огромной честью играть за этот клуб. За эти четыре года мы пережили множество великих моментов, и я очень горжусь всем, чего нам удалось добиться вместе.
Сегодня я прощаюсь со стадионом, но «Барселона» навсегда останется в моем сердце. Большое спасибо болельщикам. Однажды став кулес, остаешься им навсегда. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония», – сказал Левандовски.
Поляк выступал за «Барселону» с лета 2022 года. В составе каталонского клуба Левандовски трижды стал чемпионом Испании, три раза выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Испании.
Лёва пришел в трудное время и помог выйти из кризиса!
Однажды куле, куле навсегда! 💙❤️
Иньеста провел в клубе большую часть карьеры, Роберт - 4 года на закате карьеры
НИКОГДА В ЖИЗНИ Я ТАК НЕ ОШИБАЛСЯ. СПАСИБО, ЛЁВА!!!