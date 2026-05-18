Левандовски попрощался с «Барселоной»: «За 4 года мы пережили много великих моментов, это было огромной честью. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония»

Левандовски попрощался с болельщиками «Барселоны».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски после победы над «Бетисом» (3:1) в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги попрощался с клубом и его болельщиками. 

Ранее поляк объявил об уходе из каталонского клуба. «Барсе» осталось провести 1 игру в текущем сезоне – с «Валенсией» на выезде 23 мая. 

«Для меня это очень эмоциональный и одновременно очень тяжелый день. Когда я только приехал в «Барселону», я знал, насколько велик этот клуб, но ваша любовь и поддержка превзошли все, что я мог представить.

С первого дня я чувствовал себя здесь как дома. Никогда не забуду, как вы скандировали мое имя. Спасибо партнерам по команде, тренерам и всем сотрудникам клуба. Для меня было огромной честью играть за этот клуб. За эти четыре года мы пережили множество великих моментов, и я очень горжусь всем, чего нам удалось добиться вместе.

Сегодня я прощаюсь со стадионом, но «Барселона» навсегда останется в моем сердце. Большое спасибо болельщикам. Однажды став кулес, остаешься им навсегда. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония», – сказал Левандовски. 

Поляк выступал за «Барселону» с лета 2022 года. В составе каталонского клуба Левандовски трижды стал чемпионом Испании, три раза выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Испании.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
Уйти вовремя, не мучать ни себя, ни команду - это очень ценное качество. Спасибо за голы.
Комментарий скрыт
Спасибо тебе за все!
Лёва пришел в трудное время и помог выйти из кризиса!
Прощание всегда очень грустный момент, но так будет лучше для всех. Спасибо Леве за все, он очень помог команде в трудный период и был очень важным игроком для Барсы, как на поле, так и в раздевалке 🫶
Однажды куле, куле навсегда! 💙❤️
Спасибо за преодоление тяжелейшего этапа за последние 22 года. Взять 3 Примеры из 4 с Суперкубками и кубком при таком финансово стабильном кабинете с ярдовым составом и околозолотомячистами дорогого стоит
Кстати, Лева повторил то культовое фото Иньесты после его последнего матча на Камп Ноу - посидел в одиночестве в центральном круге на уже пустом стадионе.
Иньеста провел в клубе большую часть карьеры, Роберт - 4 года на закате карьеры
Еще сто раз смогут посидеть в кругу поля , когда нет никакого. Их что на стадион не пустят ? Смогут и через десять лет посидеть и вспомнить. Только для Иньесты это уже будет другой стадион немного или много.
можно много чего. Но будет ли тот же вайб? абсолютно нет.
помню специалисты писали о том ,что нужно знать о Реале и Барсе: первые покупают Мбаппе ,вторые везут "пенсионера ,да ещё и за 50 лямов " . интересно, а сейчас вам смешно?)
Был в шоке и бешенстве, когда подписывали Лёву. "ЗАЧЕМ? На кой пенсионер за большие деньги и большую зарплату в такое время? Пенсию человеку приятнуюю обеспечить?"

НИКОГДА В ЖИЗНИ Я ТАК НЕ ОШИБАЛСЯ. СПАСИБО, ЛЁВА!!!
Стадион молодцы... Леви Леви кричали, он и его жена даже прослезились. Классно проводили. Он это заслужил.
Жаль конечно что не получилось выиграть лч с Барсой, но в целом неплохо получилось
За 4 года встал в ранг легенд клуба, молодцы классно проводили всем стадионом 👍🔥 Леван действительно особый футболист, который везде показывал топ футбол
