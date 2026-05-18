Хавбек «Рубина» Иванов завершил карьеру. После матча с «Пари НН» прошла церемония прощания с экс-игроком сборной России

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов завершил карьеру.

Матч 30-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:2) стал последним для 39-летнего футболиста.

«Спасибо за все, капитан! Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере.

После матча с «Пари НН» прошла церемония в ходе которой партнеры по команде и болельщики попрощались с капитаном «Рубина».

Олег также обратился к трибунам со словами благодарности: «Хочу вас поблагодарить за прекрасные 4 года! Вы – замечательные! Спасибо, что гнали нас даже в самые неудачные матчи. Я благодарен каждому из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце».

Всего за игровую карьеру Олег Иванов провел 588 игры во всех турнирах. За «Рубин» у капитана 94 матча, 3 гола и 4 голевые передачи!

Спасибо за все, легенда!» – говорится в сообщении «Рубина».

По ходу карьеру Иванов также выступал за «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов» и «Уфу». На его счету 5 матчей за сборную России.