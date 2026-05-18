  • Хавбек «Рубина» Иванов завершил карьеру. После матча с «Пари НН» прошла церемония прощания с экс-игроком сборной России
Хавбек «Рубина» Иванов завершил карьеру. После матча с «Пари НН» прошла церемония прощания с экс-игроком сборной России

Олег Иванов завершил карьеру.

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов завершил карьеру. 

Матч 30-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:2) стал последним для 39-летнего футболиста. 

«Спасибо за все, капитан! Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере.

После матча с «Пари НН» прошла церемония в ходе которой партнеры по команде и болельщики попрощались с капитаном «Рубина».

Олег также обратился к трибунам со словами благодарности: «Хочу вас поблагодарить за прекрасные 4 года! Вы – замечательные! Спасибо, что гнали нас даже в самые неудачные матчи. Я благодарен каждому из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце».

Всего за игровую карьеру Олег Иванов провел 588 игры во всех турнирах. За «Рубин» у капитана 94 матча, 3 гола и 4 голевые передачи!

Спасибо за все, легенда!» – говорится в сообщении «Рубина». 

По ходу карьеру Иванов также выступал за «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов» и «Уфу». На его счету 5 матчей за сборную России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Рубина»
Как будто дерьмово сложилась карьера, для такого мастера, в еврокубках не поиграл. Лучшие годы в Тереке оставил, ни за что не боролся. Интересно, неужели не было возможности в кб вернуться после Самары или уйти за Черчесовым в первый раз в Динамо
Несколько интервью слушал бывших игроков этого клуба, где футболисты очень уклончиво говорили, что уйти почти невозможно оттуда.
Если на трансфермаркт зайти, там действительно многие классные футболисты уходили бесплатно после завершения контракта
реально легенда РПЛ, а новость сподобились в час ночи выложить. зато про (не удар, а) «попадание» руки в лицо Педро «вдали от ворот» штук пять наштамповали. типикал спортс, чиво уш там.
Спартаку бы пригодился в свои лучшие годы... Иванов всегда был стабилен и надёжен игрой в центре, плюс всегда был полезен на стандартах - угловых и штрафных...
я очень жалею, что его не оставили в Спартаке, и он раскрылся не у нас...
так и значился в нераскрывшихся как игрок. Помню в Спартаке его
"Церемония прощания" 🤦
Как то странно немного заголовок звучит
