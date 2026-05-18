Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барсу»: «Я не осознавал, как сильно меня здесь любят, и совершил ошибку. Спасибо, что остались со мной»

Гризманн о переходе в «Барселону» в 2019-м: я совершил ошибку.

Антуан Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году.

Гризманн выступал за «Барселону» с 2019 по 2022 год, после чего вернулся в «Атлетико». Летом нападающий перейдет в «Орландо Сити » – сегодняшний матч Ла Лиги против «Жироны» (1:0) стал для француза последней игрой за «Атлетико» на «Метрополитано».

«Прежде всего, спасибо вам за то, что остались [со мной]. Это потрясающе. Во-вторых – это очень важно для меня, – я знаю, что многие из вас остались, а некоторые до сих пор [не простили], но я еще раз приношу свои извинения. Я не осознавал, как сильно меня здесь любят. Я был очень молод. Я совершил ошибку, передумал, и мы сделали все, что могли, чтобы вернуться и насладиться этим снова.

Я благодарю всех своих товарищей по команде с 2014 года. Было невероятно разделять с вами каждый день, видеть победы, поражения, тренировки и сражения. Было потрясающе сражаться бок о бок с вами. Спасибо физиотерапевтам и экипировщикам... Они приходят первыми и уходят последними. Тренерскому штабу, и особенно человеку, который изменил все – Диего Пабло Симеоне. Благодаря вам на этом стадионе столько страсти. Благодаря вам я стал чемпионом мира, благодаря вам я почувствовал себя одним из лучших в мире. Я многим вам обязан. Для меня было честью сражаться за вас.

Спасибо моей жене за то, что поддерживала меня, терпела неудачные дни, злилась на меня после поражений. Я люблю тебя. Спасибо моему отцу, который возил меня по всей Франции, когда мне было 13 лет, чтобы я попал в профессиональную команду. По четыре-шесть часов в одну сторону. Благодаря ему я здесь и наслаждаюсь футболом.

Я не смог принести домой чемпионский титул или трофей Лиги чемпионов, но сегодняшняя победа значит для меня гораздо больше. Я сохраню вашу любовь до конца жизни. Наконец, большое вам спасибо за то, что привели сюда детей, чтобы показать им, что такое «Атлетико », лучший клуб мира», – сказал Гризманн.