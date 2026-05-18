  • Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барсу»: «Я не осознавал, как сильно меня здесь любят, и совершил ошибку. Спасибо, что остались со мной»
Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барсу»: «Я не осознавал, как сильно меня здесь любят, и совершил ошибку. Спасибо, что остались со мной»

Антуан Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году.

Гризманн выступал за «Барселону» с 2019 по 2022 год, после чего вернулся в «Атлетико». Летом нападающий перейдет в «Орландо Сити» – сегодняшний матч Ла Лиги против «Жироны» (1:0) стал для француза последней игрой за «Атлетико» на «Метрополитано».

«Прежде всего, спасибо вам за то, что остались [со мной]. Это потрясающе. Во-вторых – это очень важно для меня, – я знаю, что многие из вас остались, а некоторые до сих пор [не простили], но я еще раз приношу свои извинения. Я не осознавал, как сильно меня здесь любят. Я был очень молод. Я совершил ошибку, передумал, и мы сделали все, что могли, чтобы вернуться и насладиться этим снова.

Я благодарю всех своих товарищей по команде с 2014 года. Было невероятно разделять с вами каждый день, видеть победы, поражения, тренировки и сражения. Было потрясающе сражаться бок о бок с вами. Спасибо физиотерапевтам и экипировщикам... Они приходят первыми и уходят последними. Тренерскому штабу, и особенно человеку, который изменил все – Диего Пабло Симеоне. Благодаря вам на этом стадионе столько страсти. Благодаря вам я стал чемпионом мира, благодаря вам я почувствовал себя одним из лучших  в мире. Я многим вам обязан. Для меня было честью сражаться за вас.

Спасибо моей жене за то, что поддерживала меня, терпела неудачные дни, злилась на меня после поражений. Я люблю тебя. Спасибо моему отцу, который возил меня по всей Франции, когда мне было 13 лет, чтобы я попал в профессиональную команду. По четыре-шесть часов в одну сторону. Благодаря ему я здесь и наслаждаюсь футболом.

Я не смог принести домой чемпионский титул или трофей Лиги чемпионов, но сегодняшняя победа значит для меня гораздо больше. Я сохраню вашу любовь до конца жизни. Наконец, большое вам спасибо за то, что привели сюда детей, чтобы показать им, что такое «Атлетико», лучший клуб мира», – сказал Гризманн.

Очень крутой игрок и классная карьера получилась, несмотря на то, что без лч. Что он творил на чемпионате мира в 18 году это нечто. Во многом наверное благодаря ему начала смотреть футбол после того чм. Спасибо👏
ОтветЕкатерина Долгих
так он и чемп не выиграл всю карьеру там отыграв
ОтветАбдул Абакаев
Деньгами что принес клубу он вполне помог взять ЛЛ , плюс матрасники получили Суареса
Это была прежде всего ошибка Барсы, что пришли за Гризманном дважды, когда все было предельно ясно после первого отказа
Ответcnk80q3
Комментарий скрыт
Ответcnk80q3
Главная ошибка Барсы - в самом трансфере. Он был, как игрок высокого уровня, но вполне определенной формации, той Барсе совершенно не нужен. И не важно, со второго раза его подписали или с пятого
Гризманн на ЕВРО 2016– лучшее, что я видел в своей жизни!
Не знаю, почему то его выступление так врезалось в память, но это было что-то невероятное.
Связка Гризманн- Пайе тащила Ле Блё на какой-то тотальной уверенности, просто катком проезжаясь по всем
А сейв Патрисиу после удара головой как раз таки Гризманна прочно врезался в память.
Так вот к чему это я, у кого-то навсегда в памяти невероятные сезоны Месси и Роналду, ЧМ18 Модрича или Неймар 2015, а для меня образцом идеального игрока навсегда останется тот, 25 летний Гризманн из лета 2016 года
А ЕВРО 2016 самым любимым турниром
И вот прошло 10 лет, а хайлайты некоторых матчей я пересматриваю до сих пор
ОтветArseniy Illar
По чесноку, ничего особенного от него не было, разве что с одним топом себя хорошо показал, с немцами
Ответmadaev
7 матчей: 6+2 по статистике (1 гол с пенальти)
Если это не топ, то что?
Атлетико почти всегда очень тепло провожает легенд: Година, Торреса, Гризманна и пр. Даже Суарес уходя прослезился. Почти все расставания без скандалов. Это очень больше плюс именно клубу.
Ответmaksradn
а сама команда и болельщики такие!
очень преданные и верные клубу люди!
сколько лет Симеоне без трофеев, но болельщики его не трогают, потому что помнят, как было до его прихода и вот как раз благодаря былым заслугам он там столько лет и я вас уверяю он еще столько же лет там может потеницально провести!
преданность, верность - это про Атлетико!
вы здесь никогда не услышите свиста в адрес своей команды!
Ты в этом клубе выиграл свой единственный трофей в Испании, клуб к тебе относился хорошо, уходил без особых скандалов и тебя не гоняли из клуба. Позорник.
Ответiniesta8
Суперкубок не считается?
Постфактум понятно, конечно, но тогда этот трансфер казался великолепным усилением, казалось, приходит художник-универсал, которого можно вписать в любую зону атаки. А сложилось бы - мог бы и стать легендой Барсы, думаю он бы не отказался уходить под аплодисменты, как Лева в последнем матче в Барселоне.
До сих пор не понимаю, зачем Барса тогда вывалила 120 миллионов за Гризманна. Бешеные деньги привалили после продажи Неймара, можно было очень хорошо усилиться, были проблемные позиции, а в итоге взяли игрока за огромную сумму, который дублирует роль Месси на поле, что было совершенно не нужно. Он был хорош как игрок, но бросалось в глаза, что лишний конкретно в то время в том составе и порой стилистически даже мешал. А на левом фланге, очевидно, ему было некомфортно и эффективность падала, не каждый форвард-левша заиграет слева. Трудно объяснимая глупость и недальновидность менеджмента
ОтветБогдан
Тогда маркетинг взял верх над спортом. Поэтому накупили всех доступных звезд, чтоб компенсировать уход Неймара
ОтветБогдан
До сих пор не понимаю, зачем Барса тогда вывалила 120 миллионов за Гризманна.
Потому что Бартомеу.
Арда и Гризман зря переходили
Неплохо было бы и перед болельщиками «Барсы» извиниться. Сначала устроил комедию «перехожу- не перехожу» и то время, что играл, ничего не показал, за что брали, еще и ушел по разводной схеме.
Его трансфер безусловно в первую очередь ошибка Бартомеу, но по отношению к Гризманну, никаких добрых слов и благодарностей. Как игрок, безусловно крутой, только в «Барсе» об этом так и не узнали.
Так то не уважительно к клубу который потратил на него кучу денег где он ни цента не отыграл,говорить извиняюсь что перешёл туда.
ОтветМурад Гапизов
Да про него давно известно, что он человек с гнильцой, поэтому ничего удивительного. Как по мне, вполне в духе его поведения завершилась его карьера в «Атлетико», бесславно и безтрофейно. Полностью заслуженно.
ОтветSimbad
Так в чем гниль, можете объяснить?
