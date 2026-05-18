Аршавин о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Я бы поехал. В России он уже все выиграл, нужно пробовать себя в Европе»

Аршавин о Сперцяне: нужно попробовать себя в Европе.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин выразил мнение, что хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит перейти в европейский чемпионат.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «Саутгемптона» к Сперцяну.

– В России он уже все выиграл, все доказал. Мне кажется, что Сперцяну нужно попробовать себя в Европе.

– Допустим, «Саутгемптон» еще раз приходит за Сперцяном. Стоит ли ему переходить?

– Я бы поехал. Тем более были игроки, которые играли за эту команду, а потом переходили в более сильные клубы, – сказал Аршавин .