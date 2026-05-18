  • Аршавин о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Я бы поехал. В России он уже все выиграл, нужно пробовать себя в Европе»
Аршавин о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Я бы поехал. В России он уже все выиграл, нужно пробовать себя в Европе»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин выразил мнение, что хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит перейти в европейский чемпионат. 

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «Саутгемптона» к Сперцяну. 

– В России он уже все выиграл, все доказал. Мне кажется, что Сперцяну нужно попробовать себя в Европе.

– Допустим, «Саутгемптон» еще раз приходит за Сперцяном. Стоит ли ему переходить?

– Я бы поехал. Тем более были игроки, которые играли за эту команду, а потом переходили в более сильные клубы, – сказал Аршавин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
В начале сезона говорил, что нет смысла ехать в команды, которые не претендуют на чемпионство. Почему теперь нужно подрываться в Чемпионшип?
В начале сезона говорил, что нет смысла ехать в команды, которые не претендуют на чемпионство. Почему теперь нужно подрываться в Чемпионшип?
А в чемпионшипе что чемпиона быть не может?
А в чемпионшипе что чемпиона быть не может?
Как раз в Чемпионшипе и будет чемпион
Андрей же сам говорил много раз, что "ни денег, ни славы" от игры в середняках лиг Европы нет.
А тут команда лифт Чемпионшипа.
Да никуда бы он не поехал. Его в Арсенал еле уговорили поехать. И то он после карьеры ворчит, что не было мотивации играть, так как клуб не боролся за чемпионство.
наверное с Саутгемптоном чемпионат Англии выиграет
Если клуб выйдет в АПЛ, надо ехать.
Андрюша ,рассказывай это своим дровам ,которых ты выпускает из академии , а наших не трогай , у вас уже есть Волков )
Другого человека легко в подобное приключение отправлять. По факту нужно оставить друзей, страну, комфорт и прекрасный лимит РПЛ, чтобы вписаться в авантюру с командой-сюрпризом
А что такое все выиграл в России? Он что выиграл Кубок России или Суперкубок? Он только один раз выиграл чемпионат и все. Что то Аршавин сам не уехал в команду типа Саунтгемптона, а ждал приглашения в Топ клуб. Пусть Аршавин сообщит хоть об одном удачном отъезде Российским игрока в Европу в последние годы(Сафонова не в счёт он уезжал в Топ клуб).?
Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Очень обидно, но мы сами виноваты. Горжусь командой, которая очень выросла за три года»
17 мая, 19:22
17 мая, 19:22
Сперцян о Европе: «Не уехал – что теперь, опустить руки? В «Аякс», может, получилось бы, но начали трубить, что клуб хочет спонсировать Россию, история стала политической»
3 марта, 21:24
3 марта, 21:24
Сперцян о будущем: «Хочу выиграть Кубок и чемпионат, дальше посмотрим. Стать легендой «Краснодара»… Все возможно, почему нет?»
26 февраля, 09:55
26 февраля, 09:55
