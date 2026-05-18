«Барселона» первой в истории выиграла все 19 домашних матчей сезона Ла Лиги
«Барселона» – первая команда за всю историю Ла Лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних матчей в одном сезоне (57 забитых голов и 10 пропущенных).
В воскресенье каталонцы, досрочно завоевавшие чемпионство, обыграли на своем поле «Бетис» (3:1) в 37-м туре.
До сегодняшнего дня рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу» сезона-1985/86.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MisterChip
Жаль, что не сохранили сухарь Жоану.
Спасибо Леве за карьеру на Камп Ноу - он заслужил овации !
И по его эмоциям было видно, что клуб и город ему абсолютно небезразличны.
пафос так и прет))
Правда в Лондоне и Париже ржут от смеха.
Этот рекорд невозможно перебить.
Если только повторить