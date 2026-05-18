«Барселона» первой в истории выиграла все 19 домашних матчей сезона Ла Лиги

«Барселона» выиграла все домашние матчи в сезоне Ла Лиги.

«Барселона » – первая команда за всю историю Ла Лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних матчей в одном сезоне (57 забитых голов и 10 пропущенных).

В воскресенье каталонцы, досрочно завоевавшие чемпионство, обыграли на своем поле «Бетис » (3:1) в 37-м туре.

До сегодняшнего дня рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу » сезона-1985/86.