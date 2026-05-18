«Барселона» первой в истории выиграла все 19 домашних матчей сезона Ла Лиги

«Барселона» выиграла все домашние матчи в сезоне Ла Лиги.

«Барселона» – первая команда за всю историю Ла Лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних матчей в одном сезоне (57 забитых голов и 10 пропущенных).

В воскресенье каталонцы, досрочно завоевавшие чемпионство, обыграли на своем поле «Бетис» (3:1) в 37-м туре. 

До сегодняшнего дня рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу» сезона-1985/86.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MisterChip
Эти 19 из 19 домашних побед за сезон - это в историю на века!
Жаль, что не сохранили сухарь Жоану.

Спасибо Леве за карьеру на Камп Ноу - он заслужил овации !
И по его эмоциям было видно, что клуб и город ему абсолютно небезразличны.
ОтветКирилл
Не сохранили Сухарь благодарю актёрскому нырку Иско(Мадридская школa) ну и клоунам на VAR
ОтветКирилл
Лева, выигравший все в Баварии ушел оттуда без слез и ярких эмоций. И любви болельщиков в Барселоне он получил больше чем в Баварии (возможно конечно такое ощущение из-за оазного менталитета и эмпатии немцев и испанцев, но тем не менее). Это многое говорит о Барсе как клубе.
Ещё один рекорд имени Флика
Фантастика, этот рекорд на века
ОтветОлег Горбацевич
Достроят стадион и смогут смело писать в рекламных буклетах: «На этом стадионе Вас ждут только победы!»
ОтветОлег Горбацевич
Рекорд на века будет поставлен в следующем сезоне, счётчик то не остановился, то ли ещё будет!
Удивительный результат, который невозможно превзойти. И это несмотря на судейские решения. Типа сегодняшнего пенальти, поставленного очередным клоуном.
аккурат по три мяча в матче кладут
Как же больно читать эту новость сливочным
ОтветМуратхан86
Мне как мадридисту пох. Но то что праймовой барсе с Роналдиньо и Месси такое не удалось, а эта барса смогла - оч круто.
Барселона сделала это . Чемпион и лучший клуб в мире !
Ответljolik888
)))))))
пафос так и прет))
Правда в Лондоне и Париже ржут от смеха.
Ответb_igh
И в Мадриде тоже ....
Невероятные результаты для команды, потратившей всего 27 млн во время летнего ТО
19 из 19.
Этот рекорд невозможно перебить.
Если только повторить
Не подвели новый стадион.
