«Ницца» сыграет с «Сент-Этьеном» в стыковых матчах за право участия в Лиге 1

«Ницца» и «Сент-Этьен» сыграют в стыковых матчах Лиги 1.

«Ницца» заняла итоговое 16-е место в сезоне чемпионата Франции.

Таким образом, «орлы» встретятся с третьей командой Лиги 2 «Сент-Этьеном» в стыковых матчах за право участия в Лиге 1.

«Труа» и «Ле-Ман», занявшие 1-е и 2-е места в Лиге 2 соответственно, получат повышение в классе. «Нант» и «Мец» с двух последних строчек Лиги 1 отправятся в дивизион ниже.