Булыкин о чемпионстве «Зенита»: «Наконец-то отпразднуют столетие, как положено. «Краснодар» сам отдал титул, считаю»

Булыкин: «Краснодар» сам отдал чемпионство «Зениту».

«Зенит» стал чемпионом России после победы над «Ростовом» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ (1:0).

«Я считаю, что «Краснодар » сам отдал чемпионство «Зениту», который наконец-то отпразднует столетие так, как положено.

На мой взгляд, петербургская команда не очень хорошо проводила этот сезон, но в конце концов удача им все-таки улыбнулась. Мне кажется, что сейчас нет абсолютно никакого смысла говорить о том, заслуженно или нет сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул, потому что, как всегда, игра забывается, а результат остается», – сказал Булыкин.