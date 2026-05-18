Булыкин о чемпионстве «Зенита»: «Наконец-то отпразднуют столетие, как положено. «Краснодар» сам отдал титул, считаю»
Булыкин: «Краснодар» сам отдал чемпионство «Зениту».
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионстве «Зенита».
«Зенит» стал чемпионом России после победы над «Ростовом» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ (1:0).
«Я считаю, что «Краснодар» сам отдал чемпионство «Зениту», который наконец-то отпразднует столетие так, как положено.
На мой взгляд, петербургская команда не очень хорошо проводила этот сезон, но в конце концов удача им все-таки улыбнулась. Мне кажется, что сейчас нет абсолютно никакого смысла говорить о том, заслуженно или нет сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул, потому что, как всегда, игра забывается, а результат остается», – сказал Булыкин.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27050 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Стал Чемпионом России