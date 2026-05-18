  • Булыкин о чемпионстве «Зенита»: «Наконец-то отпразднуют столетие, как положено. «Краснодар» сам отдал титул, считаю»
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионстве «Зенита».

«Зенит» стал чемпионом России после победы над «Ростовом» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ (1:0).

«Я считаю, что «Краснодар» сам отдал чемпионство «Зениту», который наконец-то отпразднует столетие так, как положено.

На мой взгляд, петербургская команда не очень хорошо проводила этот сезон, но в конце концов удача им все-таки улыбнулась. Мне кажется, что сейчас нет абсолютно никакого смысла говорить о том, заслуженно или нет сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул, потому что, как всегда, игра забывается, а результат остается», – сказал Булыкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
все ждал, когда же начнется стадия «не очень то и хотелось». быстро однако. бгг.
Мне интересно, когда эти все люди говорят про не самый удачный сезон, они вообще хоть раз попытались открыть турнирные таблицы за последние 20 лет и посмотреть с каким количеством очков команды становились чемпионами РПЛ (РФПЛ)?
Зенит, в 101 годовщину клуба,
Стал Чемпионом России
ОтветVladimir mironov
Зенит, в 101 годовщину клуба, Стал Чемпионом России
К 101-ой годовщине.
ОтветДмитрий9779
К 101-ой годовщине.
Он из будущего вещает )
Обидно, да?..
Очередная клоунада. Господи, какие они заскриптованные.
Не очень хорошо проводила сезон?! И набрала при этом 68 очков?! ))) С логикой проблемы. )
ОтветZ-7478
Не очень хорошо проводила сезон?! И набрала при этом 68 очков?! ))) С логикой проблемы. )
Да там даже болелы Зенита столько раз поливали свою команду за игру...
ОтветLokoTen
Да там даже болелы Зенита столько раз поливали свою команду за игру...
И? Сезон-то удачный, хоть и при не самой яркой игре
Зенит взял у Краснодара 4 очка из 6. Причëм имел большое преимущество по игре в этих матчах.
