«ПСЖ» проиграл «Парижу» 2 из 3 дерби в сезоне

«ПСЖ» проиграл «Парижу» в двух из трех дерби в этом сезоне.

«ПСЖ » проиграл «Парижу» (1:2) в выездном матче 34-го тура Лиги 1. Таким образом, команда под руководством Луиса Энрике уступила «Парижу » в двух из трех дерби этого сезона. В январе «ПСЖ» проиграл со счетом 0:1 и вылетел в 1/16 финала Кубка Франции. Ранее команда Энрике победила в 17-м туре чемпионата со счетом 2:1.