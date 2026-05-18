  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лилль» вышел в ЛЧ напрямую, «Лион» попал в квалификацию. «Марсель» сыграет в ЛЕ, «Монако» выйдет в ЛК в случае победы «Ланса» в Кубке
0

«Лилль» вышел в ЛЧ напрямую, «Лион» попал в квалификацию. «Марсель» сыграет в ЛЕ, «Монако» выйдет в ЛК в случае победы «Ланса» в Кубке

«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов.

«Лилль» квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Команда Брюно Женезьо заняла 3-е место в таблице Лиги 1, несмотря на поражение от «Осера» в последнем туре (0:2). Таким образом, «Лилль» стал третьей французской командой после «ПСЖ» и «Ланса», гарантировавшей себе участие в следующем розыгрыше ЛЧ. Последний раз клуб участвовал в турнире в сезоне-2024/25.

«Лион», занявший 4-е место, попытается пробиться в Лигу чемпионов через квалификационные раунды.

«Марсель», занявший 5-ю строчку, в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. «Ренн», ставший шестым, вышел в Лигу конференций.

В случае победы «Ланса» в Кубке Франции «Ренн» сможет сыграть на групповом этапе Лиги Европы – в этом случае право на участие в Лиге конференций получит «Монако», занявший 7-е место в таблице. Финал Кубка Франции между «Лансом» и «Ниццей» пройдет 22 мая.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26804 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoлига 1 Франция
logoЛилль
logoРенн
logoЛион
logoМарсель
logoЛанс
logoПСЖ
logoМонако
logoКубок Франции
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига конференций УЕФА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лиончик родненький не подвёл, важнейший матч сезона сыграл в классическом стиле 🤗🤗🤗
Монако вели 4:1 и влетели 4:5. Кто-нибудь вообще помнит подобный случай в истории?
ОтветIgor Chuhmanov
Монако вели 4:1 и влетели 4:5. Кто-нибудь вообще помнит подобный случай в истории?
Там же во Франции не так давно Лион с Монпелье тоже с 1-4 делал 5-4.
ОтветM-7
Там же во Франции не так давно Лион с Монпелье тоже с 1-4 делал 5-4.
Там еще Ляказетт и Ваи по покеру сделали
Почти все матчи угадал, аутсайдеры не хотели вылетать, кто там спасся то в итоге?
ОтветlanesrA14
Почти все матчи угадал, аутсайдеры не хотели вылетать, кто там спасся то в итоге?
Осер
Если Ланс выиграет кубок, то Ренн попадает в лигу Европы а Монако в лигу конференции
великий монако с головиным в лк кое как дай бог
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
16 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
20 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
26 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
40 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
44 минуты назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
сегодня, 13:26
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
8 минут назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Агаларов, Сундуков, Бегич и Мамин играют. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
55 минут назад
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем