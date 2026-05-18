«Лилль» вышел в ЛЧ напрямую, «Лион» попал в квалификацию. «Марсель» сыграет в ЛЕ, «Монако» выйдет в ЛК в случае победы «Ланса» в Кубке

«Лилль » квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Команда Брюно Женезьо заняла 3-е место в таблице Лиги 1, несмотря на поражение от «Осера» в последнем туре (0:2). Таким образом, «Лилль» стал третьей французской командой после «ПСЖ » и «Ланса », гарантировавшей себе участие в следующем розыгрыше ЛЧ. Последний раз клуб участвовал в турнире в сезоне-2024/25.

«Лион », занявший 4-е место, попытается пробиться в Лигу чемпионов через квалификационные раунды.

«Марсель », занявший 5-ю строчку, в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. «Ренн», ставший шестым, вышел в Лигу конференций.

В случае победы «Ланса» в Кубке Франции «Ренн» сможет сыграть на групповом этапе Лиги Европы – в этом случае право на участие в Лиге конференций получит «Монако», занявший 7-е место в таблице. Финал Кубка Франции между «Лансом» и «Ниццей» пройдет 22 мая.