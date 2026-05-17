  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья Айтекин завершил карьеру, он плакал до и после матча «Бавария» – «Кельн». Арбитр судил игру «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) в 2017-м
0

Судья Айтекин завершил карьеру, он плакал до и после матча «Бавария» – «Кельн». Арбитр судил игру «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) в 2017-м

Судья Айтекин завершил карьеру.

Дениз Айтекин провел последний матч в карьере судьи.

47-летний арбитр отсудил игру «Бавария» – «Кельн» (5:1) в 34-м туре Бундеслиги. Рефери не смог сдержать слез как до, так и после матча. Перед стартовым свистком он несколько раз повторил: «Ух, тяжело. Очень тяжело». 

«Это трудно описать. После стольких лет в Бундеслиге быть частью футбольной семьи и понимать, что теперь ты ее покидаешь – это совсем непросто. Я безмерно благодарен. Особенные моменты я никогда не забуду», – сказал Айтекин в эфире Sky. 

Айтекин на протяжении 18 лет судил матчи на высшем уровне. Широкую известность немецкий арбитр получил после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» в 2017 году (6:1). Тогда каталонцы прошли дальше после поражения со счетом 0:4 в первой игре. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27047 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Frankfurter Allgemeine
logoДениз Айтекин
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoКельн
logoБавария
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoсудьи

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Уходит эпоха. Сначала Левандовски, потом он.
ОтветU
Уходит эпоха. Сначала Левандовски, потом он.
Это очень недооцененный комментарий
Но цепочка началась с эвребе конечно)
ОтветArtemMU
Это очень недооцененный комментарий Но цепочка началась с эвребе конечно)
А какие ещё звенья в этой цепи?
Цепь длиною в 17 лет, состоящая из двух звеньев из 2009 и 2015 годов, , я правильно понимаю?
Легенды барсы времён Негейры постепенно уходят, слезы на глазах, жаль что без них барса не может взять лч..
Ответrozewood
Легенды барсы времён Негейры постепенно уходят, слезы на глазах, жаль что без них барса не может взять лч..
Ну так не плачьте, в чем проблема ?) Ещё и к УЕФА приплели Негрейру
В параллельном матче в ворота Барселоны поставили левейший пенальти на Иско, какая клоунада была в матчах с Атлетико в ЛЧ - это тоже Негрейра, видимо)
ОтветXavIniesta2008-2015
Ну так не плачьте, в чем проблема ?) Ещё и к УЕФА приплели Негрейру В параллельном матче в ворота Барселоны поставили левейший пенальти на Иско, какая клоунада была в матчах с Атлетико в ЛЧ - это тоже Негрейра, видимо)
Комментарий скрыт
Сердце бчк. диспетчер бчк
Легенда Барсук на равне с Эверби.
ОтветMilaninho23
Легенда Барсук на равне с Эверби.
Комментарий скрыт
ОтветХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Там на Абидале 2 пенальти должен был быть, какого х удаление?
Это не арбитр , а клоун 🤡 высшей категории..
Там минимум 2 гола нельзя было засчитывать..
Зато вписал себя в историю ...
Карасевы и Кукуяны тот матч видимо смотрят как обучающий ...
Ответxa-xa
Это не арбитр , а клоун 🤡 высшей категории.. Там минимум 2 гола нельзя было засчитывать.. Зато вписал себя в историю ... Карасевы и Кукуяны тот матч видимо смотрят как обучающий ...
Комментарий скрыт
Ответxa-xa
Это не арбитр , а клоун 🤡 высшей категории.. Там минимум 2 гола нельзя было засчитывать.. Зато вписал себя в историю ... Карасевы и Кукуяны тот матч видимо смотрят как обучающий ...
Какие это 2 гола?
Один из величайших. Наряду с Кашшаи, Клаттенбургом, Штарке и Бузаккой.
ОтветDexter Morgan
Один из величайших. Наряду с Кашшаи, Клаттенбургом, Штарке и Бузаккой.
Эвребе и Чакыр
ОтветlanesrA14
Эвребе и Чакыр
Эти вообще монстры)
А почему завершил то? Вполне мог бы присоединиться своим бывшим одноклубникам в Интер Майами.
Легенда варселоны
Запомнится позорным судейством ремонтады
кумир болельщиков Барки, наряду с Эвребе
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Айтекин об отношении к арбитрам: «Ни один вид спорта не стоит того, чтобы ради него подвергать себя опасности. Я задавался вопросами: хочу ли я терпеть эту постоянную ненависть?»
7 мая, 08:23
Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой» в 2017-м: «Были ошибки судьи, но с таким качеством игры это не единственная причина поражения»
12 декабря 2025, 04:45
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
21 минуту назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
37 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
40 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
46 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Халл» обсуждает с юристами возможность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», когда готовились к «Саутгемптону»
3 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
59 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем