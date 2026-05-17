Судья Айтекин завершил карьеру, он плакал до и после матча «Бавария» – «Кельн». Арбитр судил игру «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) в 2017-м

Дениз Айтекин провел последний матч в карьере судьи.

47-летний арбитр отсудил игру «Бавария » – «Кельн » (5:1) в 34-м туре Бундеслиги. Рефери не смог сдержать слез как до, так и после матча. Перед стартовым свистком он несколько раз повторил: «Ух, тяжело. Очень тяжело».

«Это трудно описать. После стольких лет в Бундеслиге быть частью футбольной семьи и понимать, что теперь ты ее покидаешь – это совсем непросто. Я безмерно благодарен. Особенные моменты я никогда не забуду», – сказал Айтекин в эфире Sky.

Айтекин на протяжении 18 лет судил матчи на высшем уровне. Широкую известность немецкий арбитр получил после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ » в 2017 году (6:1). Тогда каталонцы прошли дальше после поражения со счетом 0:4 в первой игре.