  Неймара из-за ошибки судьи заменили в матче чемпионата Бразилии. Форвард попытался вернуться на поле, получил желтую и показывал в камеру листок с заменами
Нападающий «Сантоса» Неймар был по ошибке заменен в матче чемпионата Бразилии против «Куритибы» (0:3). 

Во втором тайме в одном из эпизодов 34-летний нападающий оказался за пределами поля и получал медицинскую помощь. По информации источников, «Сантос» планировал заменить Гонсало Эскобара, выпустив вместо него Робиньо-младшего.

Однако судьи по ошибке подняли табличку с номером 10, под которым выступает Неймар.

Бразилец попытался вернуться на поле, но получил желтую карточку. В итоге форварду все же пришлось уйти за пределы поля.

В знак протеста Неймар выхватил листок с информацией о заменах и начал активно показывать арбитрам, что они допустили ошибку, также демонстрируя документ в камеру.

Вооо...похлеще вещи происходят. Вы жалуетесь на Мир РПЛ
Что-то в Бразилии бардак.
Что-то Неймару совсем в Бразилии не фартит, может пора назад в Европу
