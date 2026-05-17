Неймара из-за ошибки судьи заменили в матче чемпионата Бразилии. Форвард попытался вернуться на поле, получил желтую и показывал в камеру листок с заменами

Неймара заменили из-за ошибки судьи в матче чемпионата Бразилии.

Нападающий «Сантоса » Неймар был по ошибке заменен в матче чемпионата Бразилии против «Куритибы» (0:3).

Во втором тайме в одном из эпизодов 34-летний нападающий оказался за пределами поля и получал медицинскую помощь. По информации источников, «Сантос » планировал заменить Гонсало Эскобара, выпустив вместо него Робиньо-младшего.

Однако судьи по ошибке подняли табличку с номером 10, под которым выступает Неймар.

Бразилец попытался вернуться на поле, но получил желтую карточку. В итоге форварду все же пришлось уйти за пределы поля.

В знак протеста Неймар выхватил листок с информацией о заменах и начал активно показывать арбитрам, что они допустили ошибку, также демонстрируя документ в камеру.