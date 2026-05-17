Матч «Нанта» с «Тулузой» не доиграют из-за выбежавших на поле ультрас. Халилходжич, пытавшийся успокоить фанатов, заплакал и ушел в раздевалку

Фанаты «Нанта» сорвали матч с «Тулузой».

Матч «Нанта » с «Тулузой» в 34-м туре Лиги 1 был прерван из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

«Нант» досрочно вылетел из Лиги 1 после поражения от «Ланса» в 33-м туре (0:1).

Во время сегодняшней игры представители ультрас «Нанта» Brigade Loire выбежали на поле в знак протеста, сообщает RMC Sport. Главный тренер команды Вахид Халилходжич попытался успокоить фанатов, но не смог повлиять на них – после остановки матча босниец плакал, уходя в раздевалку. Сегодняшний матч должен был стать последним в карьере 73-летнего тренера.

После начала беспорядков команды покинули поле и ушли в раздевалки. Позже стало ивестно, что матч не будет доигран .

Сообщается, что перед началом матча представители ультрас «Нанта» в балаклавах скандировали призывы к отставке президента клуба Вальдемара Кита и его сына Франка, занимающего пост директора клуба, а также освистывали игроков. При этом власти предупреждали о рисках общественных беспорядков во время матча, и для предотвращения возможных инцидентов было задействовано значительное число полицейских.