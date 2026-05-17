Мусаев ответил на вопрос болельщика, что играть должны воспитанники: «Начнем играть молодыми, тот же фанат скажет, что хочет медали и титулы»

Мусаев ответил на вопрос болельщика, что играть должны воспитанники.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу привлечения воспитанников академии клуба к основному составу.

«Быки» заняли второе место по итогам сезона Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка.

– У меня вопрос от болельщика: не пора ли делать ставку на воспитанников, а не на легионеров?

– Молодые футболисты должны быть готовы, чтобы зайти сюда. Когда мы начнем играть молодыми, тот же болельщик скажет: «Мы хотим медали, мы хотим бороться за титул». Это не исключено.

Мы хотим, чтобы все было естественно. На подходе есть ребята, но они должны выиграть конкуренцию. Мы три года подряд боремся за первое место. Если мы все перекрутим и начнем играть молодыми ребятами, мы не будем там, где мы находимся, – сказал Мусаев на пресс-конференции.