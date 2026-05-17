Мусаев ответил на вопрос болельщика, что играть должны воспитанники: «Начнем играть молодыми, тот же фанат скажет, что хочет медали и титулы»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу привлечения воспитанников академии клуба к основному составу.
«Быки» заняли второе место по итогам сезона Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка.
– У меня вопрос от болельщика: не пора ли делать ставку на воспитанников, а не на легионеров?
– Молодые футболисты должны быть готовы, чтобы зайти сюда. Когда мы начнем играть молодыми, тот же болельщик скажет: «Мы хотим медали, мы хотим бороться за титул». Это не исключено.
Мы хотим, чтобы все было естественно. На подходе есть ребята, но они должны выиграть конкуренцию. Мы три года подряд боремся за первое место. Если мы все перекрутим и начнем играть молодыми ребятами, мы не будем там, где мы находимся, – сказал Мусаев на пресс-конференции.
И Мусаев отвечает словами Семака (с которыми я полностью согласен).
Именно это Галицкий и говорил на интервью в 2021.
Краснодар конечно пытался в свое время что-то придумать. Там стрельнули свои разок и все. Многим хотелось бы видеть своих игроков в составе. Но давайте честно, их просто нет. Либо там такой уровень, что они могут только на уровне второго дивизиона катать.
Топовые наши академии: Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив и Динамо. Они все вместе не дают столько игроков, чтобы усилить команду. Воспитанниками затыкают дыры. Это максимум.
ПОэтому у нас и дальше будут целые делегации из Южной Америки, Африки и балканских стран. Другие рынки мы сейчас не потянем.
Качественных изменений в подготовке футболистов в стране просто нет. ПОэтому ждать новых Аршавиных, Титовых и Лоськовых не приходится. Хотя о чем я, скоро будем скучать по Дзюбе.
Вот вам пример. Я все 10-ые годы смеялся с Димы Комбарова( Навесова). Дескать игрок одной опции, пробежать по флангу и навесить в штрафную. Но он там и бил пенальти хорошо, и штрафные мог подавать. А теперь у Спартака на его фланге, ДЕнисов. Ну те кто видели игру этого товарища понимают о чем я. Так вот дальше хуже. Даже такого же Денисова №2 в Спартаке нет.
Как будто бы российский футбол в начале затяжного кризиса. Эх сейчас бы назад в середину 00-ых. Там и наши сильные и легионеры. А сейчас и те и другие так себе.
