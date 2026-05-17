  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев ответил на вопрос болельщика, что играть должны воспитанники: «Начнем играть молодыми, тот же фанат скажет, что хочет медали и титулы»
Видео
0

Мусаев ответил на вопрос болельщика, что играть должны воспитанники: «Начнем играть молодыми, тот же фанат скажет, что хочет медали и титулы»

Мусаев ответил на вопрос болельщика, что играть должны воспитанники.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу привлечения воспитанников академии клуба к основному составу.

«Быки» заняли второе место по итогам сезона Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка.

– У меня вопрос от болельщика: не пора ли делать ставку на воспитанников, а не на легионеров?

– Молодые футболисты должны быть готовы, чтобы зайти сюда. Когда мы начнем играть молодыми, тот же болельщик скажет: «Мы хотим медали, мы хотим бороться за титул». Это не исключено.

Мы хотим, чтобы все было естественно. На подходе есть ребята, но они должны выиграть конкуренцию. Мы три года подряд боремся за первое место. Если мы все перекрутим и начнем играть молодыми ребятами, мы не будем там, где мы находимся, – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27043 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Sports
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoАкадемия ФК Краснодар
logoКраснодар
logoболельщики
logoМурад Мусаев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот и дожил я до того дня, когда эти претензии про "играть воспитанниками" начали предъявлять не Зениту, а Краснодару.
И Мусаев отвечает словами Семака (с которыми я полностью согласен).
ОтветПетроград
Вот и дожил я до того дня, когда эти претензии про "играть воспитанниками" начали предъявлять не Зениту, а Краснодару. И Мусаев отвечает словами Семака (с которыми я полностью согласен).
вдвойне забавно то, что Зенит никаких громких заявлений по поводу игры воспитанниками ранее не делал. впрочем, справедливости ради, в Краснодаре об этом тоже заявлял не Мусаев. а так все по делу и объективно сказал. жаль только, что в зависимости от клубных пристрастий эта простая и всем понятная истина далеко не всегда очевидна.
ОтветПетроград
Вот и дожил я до того дня, когда эти претензии про "играть воспитанниками" начали предъявлять не Зениту, а Краснодару. И Мусаев отвечает словами Семака (с которыми я полностью согласен).
Мусаев отвечает словами Галицкого. Воспитанники должны выиграть конкуренцию.
Именно это Галицкий и говорил на интервью в 2021.
Ну в позапрошлом сезоне, когда чуть не дотянули до чемпионства, ровно так болельщики и сказали на одном "разговоре после матча", там ещё Кривцов участвовал и говорил про трофеи "я тоже этого хочу".
У меня же всё подробно, русским по белому, написано. Что непонятно? Сафонову 27 лет, он из академии выпустился 10 лет назад. Черникову 26, Сперцяну через полмесяца 26. Это всё игроки одного поколения, довольно далекого уже выпуска. Да, это был очень крутой выпуск, но с тех пор из полевых только Волков был, которого вы без большого сожаления отпустили. И всё, скоро уже десятилетие будет, как академия не подпитывает главную команду, причём в других командах тоже за это время не появилось воспитаников Краснодара, о которых можно было бы сказать, что жаль, что Краснодара их упустил. С чем тут спорить то? Ничего обидного я не говорю, и наоборот, желаю, чтобы воспитанников что Краснодара, что Зенита, что любой другой команды появлялось больше.
Тема с воспитанниками ушла еще в 90-ых годах. Потом пошли трансферы. Посмотрите составы всех топовых команд в топ-5 чемпионатах. Там минимум не то что воспитанников, а вообще игроков из той же страны, в которой проходит чемпионат. Исключение только Барселона и ее Ла Масия. И то, раз на раз не приходится. У всех остальных один принцип- ставить в состав лучших, и это абсолютно нормально. Выиграть чемпионат игроками своей академии в нынешнее время нереально. Это очень должно повезти с поколением.
Краснодар конечно пытался в свое время что-то придумать. Там стрельнули свои разок и все. Многим хотелось бы видеть своих игроков в составе. Но давайте честно, их просто нет. Либо там такой уровень, что они могут только на уровне второго дивизиона катать.
Топовые наши академии: Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив и Динамо. Они все вместе не дают столько игроков, чтобы усилить команду. Воспитанниками затыкают дыры. Это максимум.
ПОэтому у нас и дальше будут целые делегации из Южной Америки, Африки и балканских стран. Другие рынки мы сейчас не потянем.
Качественных изменений в подготовке футболистов в стране просто нет. ПОэтому ждать новых Аршавиных, Титовых и Лоськовых не приходится. Хотя о чем я, скоро будем скучать по Дзюбе.
Вот вам пример. Я все 10-ые годы смеялся с Димы Комбарова( Навесова). Дескать игрок одной опции, пробежать по флангу и навесить в штрафную. Но он там и бил пенальти хорошо, и штрафные мог подавать. А теперь у Спартака на его фланге, ДЕнисов. Ну те кто видели игру этого товарища понимают о чем я. Так вот дальше хуже. Даже такого же Денисова №2 в Спартаке нет.
Как будто бы российский футбол в начале затяжного кризиса. Эх сейчас бы назад в середину 00-ых. Там и наши сильные и легионеры. А сейчас и те и другие так себе.
ОтветWizerionII
Тема с воспитанниками ушла еще в 90-ых годах. Потом пошли трансферы. Посмотрите составы всех топовых команд в топ-5 чемпионатах. Там минимум не то что воспитанников, а вообще игроков из той же страны, в которой проходит чемпионат. Исключение только Барселона и ее Ла Масия. И то, раз на раз не приходится. У всех остальных один принцип- ставить в состав лучших, и это абсолютно нормально. Выиграть чемпионат игроками своей академии в нынешнее время нереально. Это очень должно повезти с поколением. Краснодар конечно пытался в свое время что-то придумать. Там стрельнули свои разок и все. Многим хотелось бы видеть своих игроков в составе. Но давайте честно, их просто нет. Либо там такой уровень, что они могут только на уровне второго дивизиона катать. Топовые наши академии: Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив и Динамо. Они все вместе не дают столько игроков, чтобы усилить команду. Воспитанниками затыкают дыры. Это максимум. ПОэтому у нас и дальше будут целые делегации из Южной Америки, Африки и балканских стран. Другие рынки мы сейчас не потянем. Качественных изменений в подготовке футболистов в стране просто нет. ПОэтому ждать новых Аршавиных, Титовых и Лоськовых не приходится. Хотя о чем я, скоро будем скучать по Дзюбе. Вот вам пример. Я все 10-ые годы смеялся с Димы Комбарова( Навесова). Дескать игрок одной опции, пробежать по флангу и навесить в штрафную. Но он там и бил пенальти хорошо, и штрафные мог подавать. А теперь у Спартака на его фланге, ДЕнисов. Ну те кто видели игру этого товарища понимают о чем я. Так вот дальше хуже. Даже такого же Денисова №2 в Спартаке нет. Как будто бы российский футбол в начале затяжного кризиса. Эх сейчас бы назад в середину 00-ых. Там и наши сильные и легионеры. А сейчас и те и другие так себе.
Наоборот, в РПЛ она скорее возвращается. Сперцян или Спрецян или как там этого арменина зовут чисто воспитанник Краснодара, как и Бартаков. Тот же Головин и Сафонов играли за свои родные клубы пока их в норм места не позвали
ОтветWizerionII
Тема с воспитанниками ушла еще в 90-ых годах. Потом пошли трансферы. Посмотрите составы всех топовых команд в топ-5 чемпионатах. Там минимум не то что воспитанников, а вообще игроков из той же страны, в которой проходит чемпионат. Исключение только Барселона и ее Ла Масия. И то, раз на раз не приходится. У всех остальных один принцип- ставить в состав лучших, и это абсолютно нормально. Выиграть чемпионат игроками своей академии в нынешнее время нереально. Это очень должно повезти с поколением. Краснодар конечно пытался в свое время что-то придумать. Там стрельнули свои разок и все. Многим хотелось бы видеть своих игроков в составе. Но давайте честно, их просто нет. Либо там такой уровень, что они могут только на уровне второго дивизиона катать. Топовые наши академии: Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив и Динамо. Они все вместе не дают столько игроков, чтобы усилить команду. Воспитанниками затыкают дыры. Это максимум. ПОэтому у нас и дальше будут целые делегации из Южной Америки, Африки и балканских стран. Другие рынки мы сейчас не потянем. Качественных изменений в подготовке футболистов в стране просто нет. ПОэтому ждать новых Аршавиных, Титовых и Лоськовых не приходится. Хотя о чем я, скоро будем скучать по Дзюбе. Вот вам пример. Я все 10-ые годы смеялся с Димы Комбарова( Навесова). Дескать игрок одной опции, пробежать по флангу и навесить в штрафную. Но он там и бил пенальти хорошо, и штрафные мог подавать. А теперь у Спартака на его фланге, ДЕнисов. Ну те кто видели игру этого товарища понимают о чем я. Так вот дальше хуже. Даже такого же Денисова №2 в Спартаке нет. Как будто бы российский футбол в начале затяжного кризиса. Эх сейчас бы назад в середину 00-ых. Там и наши сильные и легионеры. А сейчас и те и другие так себе.
Все верно, так и нужны качественные изменения в подготовке. Когда пошли шальные деньги, на эту подготовку махнули рукой, и будет только хуже, если не остановится и не оглянуться назад. Потому и нужен жесткий лимит, чтобы клубы начали вводить эти самые изменения. Иначе даже новых Денисовых не увидим.
Сегодня вы были ЛУЧШИМИ!!!!!
СПАСИБО 🫶
Так надо лучше воспитывать. Не ? Зенита еще в большей степени касается
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Кривцов не воспитанник, его у Торпедо Владимир купили.
ОтветDmitry Orlov
Кривцов не воспитанник, его у Торпедо Владимир купили.
Комментарий скрыт
Слишком мягко. Лучше скажет вечная классика:

Как и в жизни, у всех есть мнение. Не думаю, что обязательно уважать каждое мнение, потому что если оно дерьмовое, то его не нужно уважать. (c)
С новым лимитом , будет Вахания в старте и появится 1-2 легионера . Уйдет наверное Мойзес и Ленини . Вот там будут играть и воспитанники и новые игроки .
Комментарий удален модератором
ОтветАлешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Мостовой, перелогинься)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о Галицком: «Поблагодарил, сказал теплые речи – все как обычно. Он всегда рядом с нами, вовлечен на 100%. Для футболистов была важна поддержка»
17 мая, 20:17
Мостовой о «Краснодаре»: «Кто возьмет на себя вину за упущенное чемпионство? Что может сделать Мусаев, если не знает, как ударить по мячу? Забей Боссели, он бы сейчас хлопал»
17 мая, 19:07
Фанаты «Зенита» пели «Краснодар» – команда ########» перед матчем с «Ростовом»
17 мая, 18:22
Мусаев после 3:0 с «Оренбургом»: «Отдали все силы – что‑то получилось, что‑то нет. Было важно не бросить все после поражения от «Динамо». Это дает позитив на финал Кубка»
17 мая, 18:08
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
20 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
36 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
39 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
45 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Халл» обсуждает с юристами возможность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», когда готовились к «Саутгемптону»
2 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
58 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем