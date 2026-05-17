Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы боролись против многих вещей в российском футболе. Одни команды они судят так, другие – по-другому. Я буду говорить что должен, ничто не заткнет меня»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба раскритиковал судейство в чемпионате России. 

«Быки» заняли второе место в завершившемся сезоне Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка. 

«Мы действительно проделали невероятную работу и заслуживали большего. Мы боролись против многих вещей в российском футболе.

Судьи должны поаккуратнее принимать решения. Потому что одни команды они судят одним образом, другие – по-другому.

Я буду говорить то, что должен говорить, и ничто не заткнет меня», – сказал Кордоба в программе «После футбола».

Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Уже два года к Краснодару судьи очень благосклонны. Так что тут не в кассу совсем.
Andre Remati
+++
И ведь хватает наглости такое заявлять
Совсем оборзели от лояльности судей, уже этого им мало
При норм судействе они 80% матчей в меньшинстве должны заканчивать
King_X
Это слова Винни из мадридского Реала??? Я правильно прочитал???
Согласен, Краснодар судят иначе😂 там так за уши тянут, что у некоторых они уже скоро в камеру не поместятся
VadimD_
Краснодар достоин того места где он находится
Тут он прав, одну южную команду точно судят по другому, так их тащат, что аж в очном матче с конкурентом за чемпионство левую кк дают)
kepov
и по-чемпионски будучи в большинстве удерживают ничью
kepov
Ты сто процентов за коней болеешь.
вас третий год тащат судьи... товарищ Кордоба
westport70
Колумбийский скунс ему товарищ.
Это он про то что рука Оласы это не пенальти с Бальтикой, а рука Умярова против Спартака это пенальти? Или про то что Сперцян бьет в стопу Педро и удаляют Педро, а когда Кордобу в стопу бьет Осипенко ставят фол в пользу Судьядара? Или может пенальти за нырок Кордобы с Махачкала? Или может отмена гола Ахмата из липового офсайда? Или пенальти на Черникове который сам упал возле Васильева в километре от мяча? Или может рука Тормены с Оренбургом? Или может наступ на пах Лусиано все тем же Торменой? Или может пенальти за «удар» Письякова в голову Эдика симулянта?
freeman123
Еще с ЦСКА в первом круге пенку им не поставили
более наглого рулона рубероида в нашем первенстве еще не было конечно, о судействе залопотал, охренеть. бгг.
Ну уж точно не Краснодару жаловаться на судейство!
Многие критикуют поступки Соболева, но он просто глупый, что не такая уж редкость для футболиста. А вот Кордоба реально мерзкий
И опять страдания от Джона)) Да прекрасно вас судят,лучше всех чесслово.2 сезона подряд оберегают от первого до последнего тура.За последних 4 матча с вашим прямым конкурентом за золото у вас 3 официально подтвержденных ошибки судей в вашу пользу( сознательное топтание по яйцам Гонду от Тормены,пенальти на Мостовом в питерском матче год назад,левое удаление Педро).Тащили в прошлом сезоне вплоть до предпоследнего тура с Оренбургом,где не дали пенку за игру рукой,про другие эпизоды я не вспоминаю даже......
Джон-прекрасный футболист и топовый нападающий,но адовый горлопан и страдалец🤦🤦
Это же насколько человек оторван от реальности. Чуть ли не через тур судьи им подарки дарят, а он ещё и жалуется.
Ilya Pomysov
Комментарий скрыт
Ilya Pomysov
Так потому и жалуется, что только через тур подарки. Надо в каждом туре
