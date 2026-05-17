Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы боролись против многих вещей в российском футболе. Одни команды они судят так, другие – по-другому. Я буду говорить что должен, ничто не заткнет меня»
Кордоба: «Краснодар» боролся против многих вещей в российском футболе.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба раскритиковал судейство в чемпионате России.
«Быки» заняли второе место в завершившемся сезоне Мир РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка.
«Мы действительно проделали невероятную работу и заслуживали большего. Мы боролись против многих вещей в российском футболе.
Судьи должны поаккуратнее принимать решения. Потому что одни команды они судят одним образом, другие – по-другому.
Я буду говорить то, что должен говорить, и ничто не заткнет меня», – сказал Кордоба в программе «После футбола».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
И ведь хватает наглости такое заявлять
Совсем оборзели от лояльности судей, уже этого им мало
При норм судействе они 80% матчей в меньшинстве должны заканчивать
Джон-прекрасный футболист и топовый нападающий,но адовый горлопан и страдалец🤦🤦