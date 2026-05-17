Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы боролись против многих вещей в российском футболе. Одни команды они судят так, другие – по-другому. Я буду говорить что должен, ничто не заткнет меня»

Кордоба: «Краснодар» боролся против многих вещей в российском футболе.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба раскритиковал судейство в чемпионате России.

«Быки» заняли второе место в завершившемся сезоне Мир РПЛ , отстав от «Зенита» на два очка.

«Мы действительно проделали невероятную работу и заслуживали большего. Мы боролись против многих вещей в российском футболе.

Судьи должны поаккуратнее принимать решения. Потому что одни команды они судят одним образом, другие – по-другому.

Я буду говорить то, что должен говорить, и ничто не заткнет меня», – сказал Кордоба в программе «После футбола».

