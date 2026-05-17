Морозов о 4-м месте: «Спартак» отучает нас от медалей, есть какое-то безразличие у игроков. Клуб должен был бороться за чемпионство»

Морозов о «Спартаке»: красно-белые отучают нас от медалей.

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов дал оценку результатам красно-белых в этом сезоне.

Клуб занял 4-е место в Мир РПЛ , набрав 52 очка. «Спартак » сыграет с «Краснодаром» в финале Fonbet Кубка России 24 мая.

«Спартак» должен был выступить лучше. Нужно было медали уверенно забирать. Состав у клуба неплохой, но много очков растеряли на старте сезона. «Спартак» должен был бороться за чемпионство. Но нужно было наладить оборону. При Станковиче было хуже, а при Карседо стало лучше и уверенней. Сезон можно будет назвать удовлетворительным, если выиграют Кубок . Иначе он точно будет неудовлетворительным.

Когда мы играли в «Спартаке», у нас постоянно были медали. У меня 8-9 медалей за клуб. У футболистов должен быть какой-то стимул. Получается, сейчас игроки «Спартака» отучают нас от постоянных медалей. Есть какое-то безразличие», – заявил Морозов.