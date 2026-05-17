  Морозов о 4-м месте: «Спартак» отучает нас от медалей, есть какое-то безразличие у игроков. Клуб должен был бороться за чемпионство»
Морозов о 4-м месте: «Спартак» отучает нас от медалей, есть какое-то безразличие у игроков. Клуб должен был бороться за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов дал оценку результатам красно-белых в этом сезоне.

Клуб занял 4-е место в Мир РПЛ, набрав 52 очка. «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в финале Fonbet Кубка России 24 мая. 

«Спартак» должен был выступить лучше. Нужно было медали уверенно забирать. Состав у клуба неплохой, но много очков растеряли на старте сезона. «Спартак» должен был бороться за чемпионство. Но нужно было наладить оборону. При Станковиче было хуже, а при Карседо стало лучше и уверенней. Сезон можно будет назвать удовлетворительным, если выиграют Кубок. Иначе он точно будет неудовлетворительным.

Когда мы играли в «Спартаке», у нас постоянно были медали. У меня 8-9 медалей за клуб. У футболистов должен быть какой-то стимул. Получается, сейчас игроки «Спартака» отучают нас от постоянных медалей. Есть какое-то безразличие», – заявил Морозов. 

Да, всё это понятно. Но от Карседо в данном конкретном случае никто не требует результата. Народ обескуражен отношением к игре. Пусть бы проиграли, но бились. А когда видишь такое равнодушие, то накрывает ощущение, что, хоть полкоманды поменяют и наберут новых миллионеров, хоть какую тактику разработают, но это всё бессмысленно, потому что будут проигрывать тем, у кого больше мотивация и желание победить, независимо от уровня игроков и их цены
Отвалите уже от Спартака, от того, какие места он "должен" и "не должен" занимать. Спартак по ходу сезона сменил тренера.
Брать иностранного тренера посреди сезона и требовать от него медалей сразу же - это шизофрения.
Этот сезон - "пристрелочный" для нового тренера, по нему вообще никаких выводов делать не надо. Он познакомился с командой, понял, какие в его распоряжении ресурсы, а летом - нужно обозначить руководству, какие позиции нуждаются в усилении, а на кого он (тренер) не рассчитывает.
А вот по следующему сезону уже смотреть динамику.
Иначе - так и будут продолжаться циклы Спартака.
Dmitry Orlov
Спартак не кому не чего не должен
Dmitry Orlov
Вообще то эти цели озвучивал и сам Карседо и Ахегао, и прости,господи, даже некий господин Некрасов, по недоразумению являющийся генеральным директором Спартака. Вы хотите сказать, что руководство Спартака не может разобраться в постановке цели на сезон?
А кто там за ромбик то бьется? Ву,Жедсон,Маркиньос, Барко, Угалде. и тд. поработали,поехали в другое место.
Ну с Ву Вы явно переборщили
Литвинов, Умяров, Денисов жопу рвёт, хоть не наш. Дмитриев опять же. Да есть люди. Просто уже прошли те времена, когда... Да хоспади, назовите мне в РПЛ хоть одну команду, где нет легионеров. Где засилие россиян. Локомотив? Ну, возможно. Вот щас лимит животворящий усилят и всё закрутится, ага.
25 лет уже отучает..
" Лучшие друзья- кони"- сделали подарок Спартаку, чикнули Локо, Спартак не воспользовался подарком
Да не хочет Спартак бронзу. Держит силы на кубок
Вряд ли Спартаку стоит расчитывать на кубок с таким желанием играть и с такой игрой в обороне. Однажды они уже расчитывали на кубок, помоему в прошлом или позапрошлом сезоне и проиграли Ростову.
Все места со 2 по 12 вообще без разницы по сути, какая разница кто на каком
Какое чемпионствол? Спартак середняк российского футбола
сказал какой то гастарбайтер
Почему должен? Из-за Заболотного?
Путается тренер... Нет никаких медалей в чемпионате)
