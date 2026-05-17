Морозов о 4-м месте: «Спартак» отучает нас от медалей, есть какое-то безразличие у игроков. Клуб должен был бороться за чемпионство»
Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов дал оценку результатам красно-белых в этом сезоне.
Клуб занял 4-е место в Мир РПЛ, набрав 52 очка. «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в финале Fonbet Кубка России 24 мая.
«Спартак» должен был выступить лучше. Нужно было медали уверенно забирать. Состав у клуба неплохой, но много очков растеряли на старте сезона. «Спартак» должен был бороться за чемпионство. Но нужно было наладить оборону. При Станковиче было хуже, а при Карседо стало лучше и уверенней. Сезон можно будет назвать удовлетворительным, если выиграют Кубок. Иначе он точно будет неудовлетворительным.
Когда мы играли в «Спартаке», у нас постоянно были медали. У меня 8-9 медалей за клуб. У футболистов должен быть какой-то стимул. Получается, сейчас игроки «Спартака» отучают нас от постоянных медалей. Есть какое-то безразличие», – заявил Морозов.
Брать иностранного тренера посреди сезона и требовать от него медалей сразу же - это шизофрения.
Этот сезон - "пристрелочный" для нового тренера, по нему вообще никаких выводов делать не надо. Он познакомился с командой, понял, какие в его распоряжении ресурсы, а летом - нужно обозначить руководству, какие позиции нуждаются в усилении, а на кого он (тренер) не рассчитывает.
А вот по следующему сезону уже смотреть динамику.
Иначе - так и будут продолжаться циклы Спартака.