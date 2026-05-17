Мусаев о Галицком: «Поблагодарил, сказал теплые речи – все как обычно. Он всегда рядом с нами, вовлечен на 100%. Для футболистов была важна поддержка»

Мурад Мусаев: Галицкий всегда говорил, что это отличный сезон.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев рассказал о поддержке команды со стороны владельца клуба Сергея Галицкого.

В 30-м туре Мир РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Оренбург» со счетом 3:0, но завершил сезон на второй строчке в турнирной таблице, уступив чемпионство «Зениту».

«Он тогда позвонил поздно ночью [после поражения от «Динамо »], мы вернулись со стадиона. Мы долго разговаривали, только слова поддержки, он всегда говорил, что это отличный сезон. Позавчера была открытая тренировка, он тоже подошел к команде, похвалил, сказал, что все молодцы, проделали большую работу.

Он всегда рядом с нами, вовлечен, как всегда, на 100%. Не только в нашу команду, но и в молодежку, ЮФЛ. Он всегда ходит на все игры. Поэтому для футболистов была очень важна поддержка, тот разговор пару дней назад. Сейчас он тоже был с командой, поблагодарил, сказал теплые речи, все как обычно», – сказал Мусаев.