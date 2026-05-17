  • Дмитрий Губерниев: «Игдисамов должен тренировать ЦСКА, Гусев – «Динамо». Наши люди работать должны, а не черт-те кто!»
Дмитрий Губерниев: «Игдисамов должен тренировать ЦСКА, Гусев – «Динамо». Наши люди работать должны, а не черт-те кто!»

Дмитрий Губерниев считает, что ЦСКА и «Динамо» должны продолжить работу с нынешними тренерами.

«Зенит» поздравляю, выиграли ЧР по делу! «Краснодар» молодцы, достойно и спасибо за интригу! И отдельно – браво, «Локомотив»! Бронза – шик и блеск!

«Спартаку» не унывать, есть шанс на Кубок! Но согласится ли «Краснодар»?

А Игдисамов должен тренировать ЦСКА! Он может! И Гусев может в «Динамо»! Наши люди работать должны, а не черт-те кто!» – написал комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Комментарии

Всех кто вещает на ТВ - пересадить на отечественный автопром.
А пустозвон должен вести свадьбы.
ОтветK@l@bok
ГУБЕРНИЕВ:
— Здравствуйте, любители свадебного биатлона и бракосочетательных дисциплин! Мы ведем прямую трансляцию из банкетного зала, где сегодня вершится история! С вами я, Дмитрий Губерниев, и мой коллега, мастер футбольных метафор Дима Шнякин!

ШНЯКИН:
— Добрый вечер, Дима! Приветствую всех зрителей, гостей и родственников. Действительно, атмосфера как на финале Лиги Чемпионов! Мы видим, что рассадка гостей выполнена по классической схеме 4-4-2: четыре стола со стороны жениха, четыре со стороны невесты и два почетных места для родителей в опорной зоне. Идеальный тактический рисунок!

ГУБЕРНИЕВ:
— А-А-А-А! И ВОТ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ТРАССЕ! Иван и Мария! Посмотрите на Машу! В этом белоснежном платье она напоминает мне нашу олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам! Как она скользит по паркету! Какой прокат! Какая легкость!

ШНЯКИН:
— Обрати внимание, Дима, на Ивана. Жених сегодня оформил главный трансфер в своей жизни. Да, были долгие переговоры, период ухаживаний, финансовый фейр-плей в виде покупки кольца и ипотеки… Но теперь контракт подписан на всю жизнь, без права аренды!

ГУБЕРНИЕВ:
— А сейчас… Звучит музыка. Они выходят в центр зала для первого танца. Друзья, я плачу. Я просто не могу сдержать слез. Это красивее, чем финиш Александра Большунова с флагом!

ШНЯКИН:
— Абсолютно согласен, Дим. Позиционная, медленная атака. Классический вальс, немного в стиле итальянского Катеначчо — надежно, элегантно, без лишних движений. Иван аккуратно ведет партнершу, контролируя центр площадки.
ОтветK@l@bok
Если только собачьи)
Время физруков...
ОтветЗамены СБС.
Гусев и Игдисмов начинали снизов, категория имеется значит окончили вшт. начальство в любом случае решит без нас, Кто будет главным на будущий год.
А что ты скажешь о Ротенберге?
ОтветSobachkin
Он финн... В нашем футболе или хоккеи работать не должны....
Чёрте кто, это толпа мудаков на матч тв.
И главарь у них есть.
«Черт-те кто» последние несколько лет взялся рьяно рассуждать о футболе. Хотя ранее его рассуждения раздражали лишь поклонников биатлона.
Я тоже надеюсь, что Игдисамову дадут шанс... Но когда об этом талдычит этот гребец, я почему-то против
ОтветМихаил Соколов
Рано, ему еще нужно поработать в штабе более опытного специалиста. Через пару лет - почему бы и нет.
Ответakula_ka-50
О нифига, я вас агрономами звать буду – ноль аналитики, только "созрел/не созрел".
Специалист всё распределил. Кто бы его уже опустил с небес на землю? Какого лешего я должен читать эти дурацкие сентенции, к тому же высказанные с запредельным апломбом?!
Черт те кто это вы Димитрий😊
Почём опиум для народа???
Великий же ты комбинатор....
Гусеву рано ещё возглавить Динамо а учиться на Динамо не к чему хорошему не приводет
ОтветАслан Бапинаев
Ага. Надо физрука Личку. Которого на родине в Чехии никто не знает и никому он там не нужен. Его уровень чемпионат Белоруссии, ну может в Казахстане потянет.
Ответigor.igorev
Физрук Личка был в одном голе от чемпионства и установил рекорд Динамо по очкам в РПЛ, то есть по факту показал лучшие результаты клуба в 21 веке. Гусев сможет хотя бы их повторить? Я что-то сомневаюсь.
Дмитрий Губерниев: «Приватизация 90-х была грабежом России, из моих знакомых прибыль извлекли разве что Прохоров или Потанин. У деприватизации сейчас масштабы едва ли не такие же»
15 мая, 10:05
Губерниев о «Динамо»: «Гусев в состоянии работать с коллективом. Топлю за наш тренерский цех»
15 мая, 04:37
Губерниев о «Спартаке»: «Атакующий потенциал с Карседо очевиден, но на бронзу не наиграли»
13 мая, 07:08
