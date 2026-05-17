Дмитрий Губерниев: «Игдисамов должен тренировать ЦСКА, Гусев – «Динамо». Наши люди работать должны, а не черт-те кто!»

Дмитрий Губерниев: Игдисамов должен тренировать ЦСКА, Гусев – «Динамо.

«Зенит » поздравляю, выиграли ЧР по делу! «Краснодар » молодцы, достойно и спасибо за интригу! И отдельно – браво, «Локомотив »! Бронза – шик и блеск!

«Спартаку » не унывать, есть шанс на Кубок! Но согласится ли «Краснодар»?

А Игдисамов должен тренировать ЦСКА ! Он может! И Гусев может в «Динамо»! Наши люди работать должны, а не черт-те кто!» – написал комментатор.