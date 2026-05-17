  • Арустамян о том, что «Зенит» стал рекордсменом по чемпионствам: «В отличие от «Спартака», петербуржцы так и не влюбили в свою игру всю страну. Хотя символом эпохи стали»
Журналист Нобель Арустамян поделился мыслями о том, что «Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионств. 

Петербуржцы сегодня завоевали 11-й титул в своей истории – это рекорд. 

«Не думал, что доживу до момента, когда кто-нибудь в России обгонит «Спартак» по количеству титулов в чемпионатах.

«Спартак» – чемпион! Эта фраза для меня, как любого ребенка 90-х, ставшая символом времени, воспринималась как правило. Настал момент, когда самая титулованная команда России – «Зенит».

Но в отличие от «Спартака», петербуржцы пока так и не влюбили в свою игру всю страну. Хотя символом эпохи «Зенит» точно стал.

А сам результат, конечно, впечатляет. По сути, за 20 лет «Зенит» смог опередить «Спартак» по количеству титулов в чемпионатах России», – написал Арустамян. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Зенит времен Аршавина - был классной бандой.Все остальное кабинетная история
ОтветZakalZaReal
Да ладно вам) команды Спалетти и АВБ были прекрасны ❤️
Не фан Зенита
ОтветZakalZaReal
Ой опять эти фантазии, что тогда то было ууууухх. Так же пердаки горели, и так же на спартак 90-ых ссылались.
Просто с развитием интернета у людей появляется возможность выражать собственные мысли и собственное отношение к разным командам.
А в девяностые что? Комментатор в телевизоре или корреспондент в газете рассказывает про народную команду, дух, стиль погоду и всенародную поддержку в едином порыве. И что ты будешь делать? Спорить с телеящиком у себя в квартире или в редакцию газеты напишешь, что они не правы?
Закончилась монополия на информацию, закончились и "народные" команды.
ОтветOwen_the_Simple
Комментарий скрыт
ОтветOwen_the_Simple
Зенит уж точно не народная команда. Топ команды все на бюджетах компаний, которые получают прибыль от тупого выкачивания бабок из недр страны и монополий, и Краснодар тут исключение. Спартак тоже не исключение сейчас, но он завоевал свою любовь в сложные времена. А Зенит что? Это полит-проект, который заливают баблом, как арабские шейхи. Команда, прозябавшая до становления у власти кооператива Озера, также сгинет с радаров, когда конъюнктура поменяется. Зенит - ПРФ
Есть результат , но игру видят все и сколько затраченно было средств , сил , штаб , агентов ,чтобы выстрадать этот титул . Когда клуб ,называющий себя флагманом футбола делает такие косяки , становится стыдно за тех ,кто себя называет фанатом российского футбола .
ОтветКонстантин Эсперов
Это ещё последние несколько лет они не имели возможности показать свою мощь в матчах с каким-нибудь Брюгге. Поэтому всей силы мы не знаем
ОтветКонстантин Эсперов
Комментарий скрыт
У Дурана чемпионств больше, чем у Динамо получается:)🤣🤣🤣
Сквозь слёзы писал? :)
ОтветNIКITA
страдает с другими армянскими домохозяйками с южного города
ОтветNIКITA
Правда глаза режет .. Тебе не режет?
Спартак 90-х был про футбол. . Зенит 20 -х это про деньги.
Ответmaitrea
Ставлю плюс , а эта падла минусует....и здесь кабинеты...
Ответmaitrea
Спартак 90-ых про свердловского пьянчугу, который в открытую следил, чтобы у тарасовских всё хорошо было
А потом будет рассказывать, что он - не предвзятый комментатор и за Спартак не болеет))
ОтветЛирой Дженкинс
Он вроде как за Спартак и не болеет. Скорее тут сказалась армянская солидарность по отношению к Галицкому и Сперцяну.
ОтветЛирой Дженкинс
Ну он за ЦСКА болеет и это общеизвестно. Да и не комментатор он уже 100 лет
Какая эпоха, такие и символы.
Ой не говори за всех, Нобель. За разные команды люди болели, многих Спартак бесил.

Что в 90е и 00е было, так это всеобщее боление "за наших" в еврокубках. ЦСКА в 2005 и Зенит в 2008 тоже всех в себя влюбляли.
"Вся страна" Арустамяна - это Армения?
