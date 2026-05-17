Арустамян о том, что «Зенит» стал рекордсменом по чемпионствам: «В отличие от «Спартака», петербуржцы так и не влюбили в свою игру всю страну. Хотя символом эпохи стали»
Журналист Нобель Арустамян поделился мыслями о том, что «Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионств.
Петербуржцы сегодня завоевали 11-й титул в своей истории – это рекорд.
«Не думал, что доживу до момента, когда кто-нибудь в России обгонит «Спартак» по количеству титулов в чемпионатах.
«Спартак» – чемпион! Эта фраза для меня, как любого ребенка 90-х, ставшая символом времени, воспринималась как правило. Настал момент, когда самая титулованная команда России – «Зенит».
Но в отличие от «Спартака», петербуржцы пока так и не влюбили в свою игру всю страну. Хотя символом эпохи «Зенит» точно стал.
А сам результат, конечно, впечатляет. По сути, за 20 лет «Зенит» смог опередить «Спартак» по количеству титулов в чемпионатах России», – написал Арустамян.
Не фан Зенита
А в девяностые что? Комментатор в телевизоре или корреспондент в газете рассказывает про народную команду, дух, стиль погоду и всенародную поддержку в едином порыве. И что ты будешь делать? Спорить с телеящиком у себя в квартире или в редакцию газеты напишешь, что они не правы?
Закончилась монополия на информацию, закончились и "народные" команды.
Что в 90е и 00е было, так это всеобщее боление "за наших" в еврокубках. ЦСКА в 2005 и Зенит в 2008 тоже всех в себя влюбляли.