«Зенит» пошутил о чемпионстве после 100-летнего юбилея: «Самый возрастной чемпион в истории российского футбола». Позже пост удалили

«Зенит» назвал себя самым возрастным чемпионом в истории российского футбола.

«Зенит » пошутил о завоевании чемпионства после столетнего юбилея клуба.

Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России после победы над «Ростовом» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0.

После игры в телеграм-канале клуба была опубликована картинка с изображением синего льва в футболке «Зенита», держащего трофей РПЛ, и надписью: «100 лет и 357 дней. Самый возрастной чемпион в истории российского футбола».

Впоследствии публикацию удалили и выложили картинку с новой подписью.

