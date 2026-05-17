Дембеле получил травму в 1-м тайме игры с «Парижем». Финал ЛЧ – через две недели

Усман Дембеле получил травму в игре с «Парижем ».

Вингер «ПСЖ » вышел на матч 34-го тура Лиги 1 в стартовом составе и был заменен на 27-й минуте. Покидая поле, он сказал, что испытывает мышечный дискомфорт, но разрыва мышцы не почувствовал. Обладатель «Золотого мяча» сразу ушел в раздевалку.

После сегодняшнего матча у «ПСЖ» останется только одна игра – против «Арсенала » в финале Лиги чемпионов 30 мая.