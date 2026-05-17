Дембеле получил травму в 1-м тайме игры с «Парижем». Финал ЛЧ – через две недели

Усман Дембеле получил травму в игре с «Парижем».

Вингер «ПСЖ» вышел на матч 34-го тура Лиги 1 в стартовом составе и был заменен на 27-й минуте. Покидая поле, он сказал, что испытывает мышечный дискомфорт, но разрыва мышцы не почувствовал. Обладатель «Золотого мяча» сразу ушел в раздевалку.

После сегодняшнего матча у «ПСЖ» останется только одна игра – против «Арсенала» в финале Лиги чемпионов 30 мая.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Как фанат Арсенала, желаю Дембеле здоровья и восстановиться к финалу, пусть в финале играют сильнейшие )
ОтветKasssper
Как фанат Арсенала, желаю Дембеле здоровья и восстановиться к финалу, пусть в финале играют сильнейшие )
Давно таких здравых комментариев не видел в адрес игроков соперника. Похвала!
Здравие Усману к финал ЛЧ 🔥🔥🔥🙏🙏
Здоровья, в финале нужен. За две недели успеет восстановиться
Здоровья Усману
Ничего страшного не произошло.К финалу будет готов.Кстати,я тоже фанат Арсенала,а так же сборной Франции
Все нормально, размялся и ушел.
