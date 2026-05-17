Киву о скудетто «Интера»: «Трофеи – следствие работы коллектива. Нас ждет длинная ночь, и мы насладимся ею сполна, потому что заслужили»

Киву о скудетто «Интера»: трофеи – следствие работы коллектива мужчин.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями после церемонии награждения команды трофеем Серии А.

– У меня нет слов, я просто делаю свою работу. Стараюсь дать команде энтузиазм и мотивацию, а еще работаю с группой фантастических ребят. В таких условиях все становится проще, а трофеи – это следствие работы коллектива людей, которые усердно трудились и брали ответственность на себя.

– Когда вы поняли, что выиграете скудетто?

– Есть эпизоды и моменты, которыми нужно правильно управлять. После победы в Лечче мы оторвались от второго места на десять очков, и это стало важным кирпичиком на нашем пути. Потом были и негативные моменты – две ничьи с «Аталантой» и «Фиорентиной», поражение от «Милана ». Вероятно, именно матчи с «Ромой» и «Комо» стали решающими и окончательно лишили соперников надежды.

– Кому посвятите победу?

– Всему миру «Интера», моей семье. Это банальные слова, которые часто говорят, но ведь совсем не было очевидно, что нам удастся вновь сплотить атмосферу вокруг клуба. А мы сделали это великолепно.

– Приписываете себе какие-то заслуги?

– Мне это не нужно. Я знаю, кто я такой, знаю, что приношу на стол. Пусть другие говорят обо мне. Для меня важнее команда, клуб, который доверил мне эту должность, и эти замечательные люди, которые всегда были рядом с нами.

– Что вы почувствовали, поднимая чемпионский кубок?

– Меня буквально вытолкнули на сцену, взяли и втолкнули туда. Я не хотел, потому что это момент игроков – именно они главные герои. Я лучше сделаю фотографию со своим штабом, и этого мне достаточно.

– И еще сигарета?

– Я уже выкурил парочку. Нас ждет длинная ночь, и мы насладимся ею сполна, потому что мы это заслужили, – сказал Киву в эфире DAZN.