Сергей Юран: «Спартаку» Соболев почему‑то не пригодился, а «Зениту» помогает выигрывать. Он терпел, работал, доказывал, появился шанс – он его использовал. Рад за него»
Сергей Юран высказался о чемпионстве «Зенита».
«Краснодар» при помощи селекции навязывает борьбу. Печально, что в главных соперниках не «Спартак», ЦСКА или «Динамо».
Когда Дивеев ушел из ЦСКА, я сразу сказал, что это потеря серьезная. «Зенит» приобрел, ЦСКА потерял.
Соболев терпел, работал, доказывал. Появился шанс – он его использовал. Рад за него. «Спартаку» он почему‑то не пригодился, а «Зенит» его взял, он помогает команде выигрывать. В «Зените» намного проще забивать 10 голов и больше.
Вратаря Адамова не атаковали так много, а в тех моментах, что были, он выручал. Но нельзя успокаиваться. В таких клубах, как «Зенит», надо постоянно доказывать, что ты номер один», – сказал экс-тренер «Химок».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
«Спартак» мне предлагал новый контракт. Я вам честно говорю, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!». Я просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Потому что здесь можно выиграть трофей.»