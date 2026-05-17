  • Сергей Юран: «Спартаку» Соболев почему‑то не пригодился, а «Зениту» помогает выигрывать. Он терпел, работал, доказывал, появился шанс – он его использовал. Рад за него»
Сергей Юран высказался о чемпионстве «Зенита».

«Краснодар» при помощи селекции навязывает борьбу. Печально, что в главных соперниках не «Спартак», ЦСКА или «Динамо».

Когда Дивеев ушел из ЦСКА, я сразу сказал, что это потеря серьезная. «Зенит» приобрел, ЦСКА потерял.

Соболев терпел, работал, доказывал. Появился шанс – он его использовал. Рад за него. «Спартаку» он почему‑то не пригодился, а «Зенит» его взял, он помогает команде выигрывать. В «Зените» намного проще забивать 10 голов и больше.

Вратаря Адамова не атаковали так много, а в тех моментах, что были, он выручал. Но нельзя успокаиваться. В таких клубах, как «Зенит», надо постоянно доказывать, что ты номер один», – сказал экс-тренер «Химок».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
В смысле не пригодился!? Соболев сам захотел уйти в Зенит, его и продали, причем достаточно выгодно. А Соболев не воспитанник и не раб Спартака, чтобы его насильно держать.
Ответro44an.siz
Комментарий скрыт
Да он и сейчас бы Спартаку не пригодился.
сомнительно... в Спартаке вроде у него была неплохая статистика
Пара Угольде-Ливай особенно пригождаются.
Спартаку не пригодился)))) а ниче, что супер звезда сама свалила как толко поманили?
Юран вообще помнит, что Соболев сам в Зенит попросился? При чём здесь Спартаку не пригодился? Что он несёт?!
У Юрана память отшибло? Или просто под дурака косит? В смысле «не пригодился»? Этот лишайник начал саботировать тренировки и отказался от продления контракта. Он «ушел за титулами» по своей инициативе. Никто его не гнал. Но с другой стороны, потеряв неплохого футболиста, мы одновременно потеряли и гнилого человека - иногда это даже важнее. Пусть радуется титулу, он лично сделал для него чуть ли не больше чем весь Зенит во второй части чемпионата по крайней мере . Даст Бог мы свое еще возьмем - и в этом году, и в последующие.
Если б чувствовал себя нужным - никуда б не рвался из Спартака.
Это еще что за ересь? «Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго. Да на самом деле я ещё в ноябре говорил, за полгода я говорил: «Всё, я ухожу!».
«Спартак» мне предлагал новый контракт. Я вам честно говорю, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!». Я просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Потому что здесь можно выиграть трофей.»
Человек выбрал деньги, только и всего.
и чемпионство
человек выбрал титулы, а не регулярные позоры и борьбу за 5 место
Поэтому Юран тебя и не позовут в Спартак никогда! Лет много, а мозгов нет совсем.
Юран наверное не в курсе,что Соболева предложили больше денег и он как девушка лёгкого поведения сразу побежал в Питер.
А говорят кошки умные
Почему не пригодился ?!!! Играл в основе. А потом после Оренбурга было "извините все мои мысли о Зените". Не путай, Юран
