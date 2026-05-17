Сергей Юран: «Спартаку» Соболев почему‑то не пригодился, а «Зениту» помогает выигрывать. Он терпел, работал, доказывал, появился шанс – он его использовал. Рад за него»

Сергей Юран: «Спартаку» Соболев почему‑то не пригодился, а в «Зените» забивает.

«Краснодар » при помощи селекции навязывает борьбу. Печально, что в главных соперниках не «Спартак », ЦСКА или «Динамо ».

Когда Дивеев ушел из ЦСКА, я сразу сказал, что это потеря серьезная. «Зенит» приобрел, ЦСКА потерял.

Соболев терпел, работал, доказывал. Появился шанс – он его использовал. Рад за него. «Спартаку» он почему‑то не пригодился, а «Зенит» его взял, он помогает команде выигрывать. В «Зените» намного проще забивать 10 голов и больше.

Вратаря Адамова не атаковали так много, а в тех моментах, что были, он выручал. Но нельзя успокаиваться. В таких клубах, как «Зенит», надо постоянно доказывать, что ты номер один», – сказал экс-тренер «Химок».