Факелы Ростральных колонн зажгли в Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита»
«Зенит» оформил чемпионство в Мир РПЛ сезона-2025/26 в последнем туре, обыграв «Ростов» на выезде со счетом 1:0. Команда Сергея Семака набрала 68 очков в 30 турах.
«Сегодня с 20:00 до 23:00 на стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн. Также в 22:15 Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура озарят сине-бело-голубые цвета любимого клуба. Особая подсветка мостов будет работать до 3:30 18 мая в соответствии с графиком наружного освещения», – сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
всех наших еще раз с заслуженным чемпионством, коллеги!