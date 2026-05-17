Факелы Ростральных колонн зажгли в Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита»

Факелы Ростральных колонн зажглись в Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита».

Факелы Ростральных колонн зажглись в Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита».

«Зенит» оформил чемпионство в Мир РПЛ сезона-2025/26 в последнем туре, обыграв «Ростов» на выезде со счетом 1:0. Команда Сергея Семака набрала 68 очков в 30 турах.

«Сегодня с 20:00 до 23:00 на стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн. Также в 22:15 Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура озарят сине-бело-голубые цвета любимого клуба. Особая подсветка мостов будет работать до 3:30 18 мая в соответствии с графиком наружного освещения», – сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
Поздравляю всех болельщиков Зенита с чемпионством любимой команды!
ОтветDjango Joker
Взаимно!!!
В москве тоже знатно зажглись, но не колонны
ОтветАльберт Гайфуллин
А это смотря как расставить😏
ОтветАльберт Гайфуллин
В Краснодаре тоже ярко на данный момент.
Где там "вся страна за Ростов" и где там "Ростов даст бой и отберет очки" плачут?
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!! С Праздником друзья!!!
как то скромно одну ночь, думаю, зарево над парком любимого всей страной армянского торговца просрочкой будет мерцать подольше. бгг.
всех наших еще раз с заслуженным чемпионством, коллеги!
В настоящий момент так полыхают пердаки ненавистников Зенита, будем и дальше следить за развитием событий😁
а где фотка?
Ответwestport70
Все и так за 11 раз знают, как это здорово выглядит.
Ответwestport70
В Максе. ))
Факельное шествие
ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ!!!
